Королева Хеллоуина и не только

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Тыква в зависимости от сорта, на радость хозяйкам, хранится вплоть до следующего урожая. Так что наслаждаться оранжевым настроением и лакомиться полезными блюдами можно хоть целый год.

В сказке «Приключения Чиполлино» кум Тыква славился трудолюбием, а в китайской басне тетушку Тыкву все ценили за доброту. Однако на Американском континенте тыквы ассоциируются с праздником нечисти — Хеллоуином. Там из них делают фонарь с отверстиями в виде глаз, носа и рта. И вот откуда пошла эта традиция. Давным-давно в Ирландии появилась легенда о человеке по имени Джек. Когда-то его за скупость не пустили в рай, но не взяли и в ад. И бедняга был вынужден скитаться по земле, освещая себе путь фонарем. В Европе «Джека с фонарем» накануне Дня всех святых было принято делать из репы. Но когда традиция достигла США, там стали использовать тыкву. Ведь в октябре ее в изобилии!

Но в первую очередь тыква — полезный продукт, который высоко ценится в кулинарии. Из мякоти оранжевого овоща готовят каши, рагу и супы, семечки добавляют в сладкую выпечку, хлеб и салаты, а цветки тыквы фаршируют сыром и обжаривают в кляре. Но и это не все, кожура тоже идет в ход: в Южной Америке из нее изготавливают сосуды для заваривания традиционного напитка — мате.

Тыква — рекордсмен по содержанию многих витаминов. Своей солнечной окраской она обязана бета-каротину (в 100 г — 246 % суточной нормы витамина А), а по содержанию железа оранжевая красавица оставила позади даже яблоки (в 100 г — 110 % нормы). Помимо всего прочего в ней содержится мощнейший защитник иммунитета — витамин С и редкий витамин Т, препятствующий возникновению ожирения.

Не менее полезны, чем мякоть, и тыквенные семечки, из которых получают масло. Это богатейший источник цинка и ненасыщенных жирных кислот. Ароматное, с ореховыми нотками, оно идеально подходит для маринадов и заправок для салатов. Еще один несомненный плюс солнечного овоща — из него получается вкусный и полезный сок. Неспроста в волшебном мире Гарри Поттера все маги обожали этот напиток.

Бухарский плов с тыквой

Тыква — 700 г, рис — 1 кг, морковь — 5 шт., лук репчатый — 500 г, изюм — горсть, масло растительное — 300 г, шафран, соль — 1 ст. л.

Лук нарезать и обжарить на масле. Через 4 минуты добавить одну нашинкованную морковь. Перемешать. Влить стакан воды, сверху положить оставшуюся измельченную морковь. Убавить огонь, накрыть крышкой и готовить 20 минут (до мягкости моркови). Добавить шафран и изюм. Тыкву нарезать, положить к моркови. Рис промыть, замочить на 15 минут, воду слить. Выложить поверх тыквы. Посолить и влить воду (примерно 1 л). Готовить плов до тех пор, пока рис полностью не впитает воду (15-20 минут). Плов перемешать и подавать.

Галета с тыквой

Тыква — 300 г, мука пшеничная — 110 г, сыр пармезан — 20 г, сыр козий — 100 г, лук-порей — 2 стебля, вино белое сухое — 50 мл, яйца — 1 шт., сливки — 50 мл, тимьян — 2 веточки, масло сливочное — 70 г, масло оливковое — 4 ст. л., соль, перец черный молотый.

Тыкву очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими ломтиками, сбрызнуть оливковым маслом и запекать 15 минут. Сливочное масло (50 г) и муку быстро замесить руками, добавить тертый пармезан и листики тимьяна, постепенно влить воду (2 ст. л.). Тесто должно стать пластичным. Обернуть пленкой и отправить в холодильник на 30 минут. Лук-порей (белую часть) нарезать тонкими кольцами, обжарить на среднем огне на смеси оливкового и сливочного масла. Когда лук почти готов, влить вино и тушить до полного выпаривания жидкости. Приправить солью и перцем. Тесто раскатать в лепешку примерно 25 см в диаметре. Выложить по центру порей, оставив свободные края лепешки около 3-4 см. На порей положить ломтики тыквы. Сверху — козий сыр. Края теста завернуть, сформировать бортики. Яйцо слегка взбить, смазать тесто. Остатки яйца смешать со сливками и залить пирог. Выпекать 30-40 минут при 180 °С.

Варенье из тыквы

Тыква — 1 кг, лимоны — 1 шт., апельсины — 1 шт., сахар — 850 г.

Тыкву почистить, нарезать кубиками. Лимон и апельсин очистить, нарезать мелко вместе с цедрой. Соединить тыкву, лимон и апельсин, засыпать сахаром, дать настояться, пока сахар не растворится (можно на ночь). Затем поставить на огонь и уваривать до загустения (не менее 30-40 минут). Закатать в предварительно стерилизованные и прогретые банки, перевернуть. В этом варенье тыква сохраняется целыми кусочками. Если необходимо, чтобы варенье было однородным, апельсин и лимон нужно добавлять после того, как тыква немного разварится.

Тыква с нутом

Тыква — 400 г, нут сухой — 100 г, помидоры — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, корень имбиря — 1 см, тмин — 1 ч. л., кориандр — 0, 5 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., корица — 0,5 ч. л., масло оливковое — 3 ст. л., соль, перец черный молотый.

Нут залить на ночь холодной водой, затем откинуть на дуршлаг, залить свежей водой и отваривать в чуть подсоленной воде час-полтора.

Оставить при комнатной температуре. Помидоры промыть, сделать на них надрез, залить кипятком. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить, помешивая, на оливковом масле до прозрачности (4-5 минут). Добавить порубленный чеснок и натертый имбирь, жарить еще 1-2 минуты.

С помидоров снять кожицу, нарезать кубиками, положить на сковороду к луку, добавить кориандр, тмин, куркуму и корицу. Тушить на слабом огне 2-3 минуты. Тыкву тоже нарезать кубиками, добавить к овощам, залить водой (примерно 170 мл) и тушить 10 минут. Добавить нут, посолить и поперчить по вкусу, накрыть крышкой и томить еще 5 минут.

Салат с тыквой на гриле

Тыква — 300 г, сыр пармезан — 100 г, салат корн — пучок, уксус яблочный — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, орехи кедровые — горсть, масло оливковое, соль.

Нарезать тыкву тонкими полосками. Обжарить на сковороде-гриль (по 3-4 минуты с каждой стороны). Смешать оливковое масло, уксус, щепотку соли, натертый чеснок, кедровые орешки (немного оставить для украшения). Полить приготовленную тыкву заправкой. Уксус можно заменить соком лимона. На тарелку выложить салат, ломтики пармезана и тыквы. Посыпать оставшимися орехами.

В это блюдо также можно добавить фету или козий сыр. А в качестве заправки хорошо подойдут взбитые сливки с йогуртом и солью.

Брускетта с тыквой

Тыква — 800 г, сахар — 1 ст. л., тимьян — 5 веточек, сыр творожный — 200 г, хлеб черный — 8 кусочков, масло оливковое — 2 ст. л., соль, перец черный молотый.

Тыкву нарезать кубиками. Положить в миску. Добавить масло, соль и перец. С пары веточек тимьяна снять листики и добавить к тыкве. Перемешать. Выложить тыкву на застеленный фольгой противень, посыпать сахаром. Запекать 20 минут при 220 °С. В процессе приготовления кубики тыквы нужно перевернуть. Каждый кусочек хлеба смазать творожным сыром, сверху положить запеченную тыкву.

Брускетту также можно приготовить с баклажаном. Для этого тыкву и баклажан нарезать кубиками, перемешать, запекать 50 минут при 180 °С. Снять с них кожицу, измельчить, посолить, поперчить, заправить маслом. Хлеб подсушить в духовке или тостере. Положить на ломтики хлеба овощи, а сверху — шпроты. Украсить блюдо листьями салата или кинзой и подавать.

Тыквенный суп с грецкими орехами и нутом

Филе куриное — 300 г, нут консервированный — 1/2 банки, тыква сырая — 2 шт., картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., корень пастернака — 50 г, орехи грецкие очищенные — 2 ст. л., перец черный молотый — 1/2 ч. л., кориандр — 1/2 ч. л., кардамон — 2 шт., шафран — щепотка, петрушка свежая — 1/2 пучка, оливковое масло — 2 ст. л., соль.

Из тыквы изъять мякоть, оставив не менее 1 см по стенкам. Кубики картофеля и мякоти тыквы обжарить по отдельности на сильном огне до румяной корочки. Натертые морковь и корень пастернака потушить в оливковом масле. Вскипятить 2 л воды, добавить овощи, толченые орехи. Всыпать шафран и измельченные специи. Варить до готовности овощей. Филе нарезать маленькими кусочками, обжарить до румяной корочки и переложить к овощам, добавить нут, посолить и готовить еще 5 минут. Затем снять с огня, разлить в подготовленные тыквы и подавать к столу, посыпав свежей петрушкой.