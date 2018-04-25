Коронавирус атаковал Европу

Почему в Италии больше всего случаев заражения? Причин три: тесные контакты Италии и Китая по линии туризма, стареющее население страны и не принятые вовремя меры.

2020 год объявлен китайско-итальянским Годом культуры и туризма. Именно гражданам КНР выдают больше всего шенгенских виз. Страна находится на третьем месте в Западной Европе после Франции и Великобритании по числу китайских иммигрантов. Большинство из них живут в Ломбардии, где больше всего заболевших.

Коронавирус по-прежнему является наиболее опасным заболеванием для пожилых людей, а население Италии – одно из самых старых в мире. Именно с этим связана столь высокая смертность от вируса.

Ещё один важный фактор – итальянцы не смогли вовремя остановить проникновение вируса в страну. Да, они закрыли авиасообщение с Китаем, но туристы из КНР продолжили приезжать в страну на машинах, автобусах и поездах из других европейских стран. Кроме того, не с лучшей стороны показала себя система здравоохранения Италии: заболевших изолировали не сразу. По некоторым данным, очагом стала миланская больница, в которую обратился «нулевой пациент».

На фоне сообщений о росте числа заражённых стариков появился слух, что коронавирус подхватил Папа Римский Франциск (ему 83 года). Распространению слухов способствовали новости о том, что из-за недомогания он отменил свою традиционную неделю духовных размышлений в городе Аричча в окрестностях Рима и решил остаться в Ватикане. Но и там были отменены все официальные аудиенции и участие в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме.

Наблюдатели заметили, что во время аудиенции Папа пожал руку верующим в первом ряду и поцеловал ребёнка. Это стало основанием для подозрений в заражении. Однако Ватикан все слухи опроверг: у Франциска просто простуда.

Китай коронавирус побеждает

По данным на утро 3 марта в Китае за сутки было зафиксировано всего 125 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшие показатели с 20 января. В первой половине февраля китайцы заражались тысячами. Фактически это означает, что китайская система здравоохранения близка к тому, чтобы победить болезнь.

В Китае уже начали фиксировать первые случаи, когда заражённые вирусом туристы прилетали в КНР из Ирана и Италии. Их сразу же изолируют.

Что делать, чтобы не заболеть

Медики на сегодня знают про вирус более-менее всё. Но главная проблема в том, что от него нет ни вакцины, ни лекарства.

Главная рекомендация для тех, кто не хочет заразиться – избегать мест скопления людей в закрытых помещениях, соблюдать правила гигиены (мыть руки, не прикладываться к мощам и образам в церквях и т. д.), а также заботиться о своём иммунитете. Чем выше иммунитет человека и чем меньше он имеет проблем со здоровьем, тем ниже вероятность заражения (или осложнений, если заражение всё-таки случится).

В немецком институте Коха напоминают, что при появлении первых симптомов болезни – температура, кашель, ломота в суставах – не следует идти к врачу, чтобы не заразить других пациентов, а проинформировать его по телефону и дожидаться помощи дома.