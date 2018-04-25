Коронавирус атаковал Европу

Коронавирус на минувшей неделе окончательно перестал быть китайской проблемой. КНР, где в конце 2019 года зародился SARS-CoV−2 (так теперь официально называется коронавирус), почти победил болезнь. Однако лавинообразный рост заболевших начался за пределами Поднебесной, в том числе в Германии и ЕС в целом. И теперь уже сообщается о том, что новые случаи коронавируса в Китай завозят прилетевшие туда путешественники.
В институте Коха отмечают, что речь идёт только о подтверждённых случаях, поскольку большинство переносят вирус «на ногах», не обращаясь за медицинской помощью, думая, что у них простуда или даже не замечая никаких симптомов. В этом случае носитель вируса даже не представляет, что он инфицирован и представляет собой риск для окружающих.
Очаг всё ещё в Италии
Италия остаётся европейским центром распространения коронавируса. Именно здесь больше всего заразившихся в Европе этой болезнью – по данным на утро 3 марта, тут заболели 2036 человек, из которых 52 умерли. В мировом рейтинге стран Италия занимает третье место после Китая (80 151 заболевший / 2943 умерших) и Южной Кореи (4812 / 28), на четвёртом месте идёт Иран (1501 / 66), но тамошняя система диагностики такова, что статистика может быть занижена в разы. Всего вирус выявлен в 72 странах.
Почему в Италии больше всего случаев заражения? Причин три: тесные контакты Италии и Китая по линии туризма, стареющее население страны и не принятые вовремя меры.
2020 год объявлен китайско-итальянским Годом культуры и туризма. Именно гражданам КНР выдают больше всего шенгенских виз. Страна находится на третьем месте в Западной Европе после Франции и Великобритании по числу китайских иммигрантов. Большинство из них живут в Ломбардии, где больше всего заболевших.
Коронавирус по-прежнему является наиболее опасным заболеванием для пожилых людей, а население Италии – одно из самых старых в мире. Именно с этим связана столь высокая смертность от вируса.
Ещё один важный фактор – итальянцы не смогли вовремя остановить проникновение вируса в страну. Да, они закрыли авиасообщение с Китаем, но туристы из КНР продолжили приезжать в страну на машинах, автобусах и поездах из других европейских стран. Кроме того, не с лучшей стороны показала себя система здравоохранения Италии: заболевших изолировали не сразу. По некоторым данным, очагом стала миланская больница, в которую обратился «нулевой пациент».
На фоне сообщений о росте числа заражённых стариков появился слух, что коронавирус подхватил Папа Римский Франциск (ему 83 года). Распространению слухов способствовали новости о том, что из-за недомогания он отменил свою традиционную неделю духовных размышлений в городе Аричча в окрестностях Рима и решил остаться в Ватикане. Но и там были отменены все официальные аудиенции и участие в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме.
Наблюдатели заметили, что во время аудиенции Папа пожал руку верующим в первом ряду и поцеловал ребёнка. Это стало основанием для подозрений в заражении. Однако Ватикан все слухи опроверг: у Франциска просто простуда.
Китай коронавирус побеждает
По данным на утро 3 марта в Китае за сутки было зафиксировано всего 125 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшие показатели с 20 января. В первой половине февраля китайцы заражались тысячами. Фактически это означает, что китайская система здравоохранения близка к тому, чтобы победить болезнь.
В Китае уже начали фиксировать первые случаи, когда заражённые вирусом туристы прилетали в КНР из Ирана и Италии. Их сразу же изолируют.
Что делать, чтобы не заболеть
Медики на сегодня знают про вирус более-менее всё. Но главная проблема в том, что от него нет ни вакцины, ни лекарства.
Главная рекомендация для тех, кто не хочет заразиться – избегать мест скопления людей в закрытых помещениях, соблюдать правила гигиены (мыть руки, не прикладываться к мощам и образам в церквях и т. д.), а также заботиться о своём иммунитете. Чем выше иммунитет человека и чем меньше он имеет проблем со здоровьем, тем ниже вероятность заражения (или осложнений, если заражение всё-таки случится).
В немецком институте Коха напоминают, что при появлении первых симптомов болезни – температура, кашель, ломота в суставах – не следует идти к врачу, чтобы не заразить других пациентов, а проинформировать его по телефону и дожидаться помощи дома.rg-rb.de
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