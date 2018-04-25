Коронавирус диагностирован у 135 медиков, почти тысяча медиков — в изоляции

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Сегодня коронавирусом в Литве больны 135 медиков, почти тысяча медиков находится в изоляции, говорит эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.

«У нас 135 больных медиков. В Вильнюсском самоуправлении — 53, в Клайпедском — 52, в других местах поменьше, например, в Каунасском — 15», — сказала специалист BNS во вторник.

«На сегодняшний день 944 медицинских специалистов в самоизоляции», — добавила она.

По ее словам, коронавирус диагностирован у медиков во всех самоуправлениях, кроме Тельшяйского.

В группе высокого риска — более 4 тыс. человек

Как сказала эпидемиолог, в стране сейчас более 4 тыс. человек относится к группе высокого риска — у них был контакт с больными коронавирусом.

«В группе высокого риска 4124 человека, у них был контакт с больным. Они необязательно должны заболеть, однако они должны быть в самоизоляции», — сказала Д. Размувене.

По словам специалиста, около 75% фиксируемых сейчас случаев — местные, около 25% случаев — завозные.

В частности, около 62% больных — люди в возрасте 40 лет и старше, остальные 38% — моложе 40 лет.

«Чаще болеют люди постарше, но болеют и молодые», — сказала эпидемиолог.

В Литве установлено 880 случаев коронавируса, а также 15 смертей от него, восемь человек выздоровели.