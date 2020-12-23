Коронавирус добрался до Антарктиды

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Антарктида перестала быть единственным континентом на планете без коронавируса после обнаружения COVID-19 у 36 человек на чилийской исследовательской станции О’Хиггинс. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

Указано, что среди заразившихся – 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

О’Хиггинс – одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. Как отмечает телеканал, до нее тяжело добраться даже по антарктическим меркам.

Несмотря на то, что в Антарктике никто не живет постоянно, за зиму там побывали около тысячи исследователей и других посетителей.