Коронавирус: группы риска

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В Литве самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения наблюдается в возрастной группе старше 85 лет. Об этом говорится в презентации, которую опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Аурелиюс Вярига.

В группе 85+ показатель заболеваемости составляет 116,55 % на 100 тысяч человек. Смертность на 100 тысяч жителей среди пациентов этого возраста составляет 30,53. В презентации отмечается, что 77,38 % заболевших коронавирусом этой возрастной группы были госпитализированы.

На втором месте по показателю заболеваемости оказались пациенты возрастной группы 50-54 года (97,94 на 100 тысяч человек). Также высокая заболеваемость была зафиксирована среди пациентов 45-49 лет (96,90 на 100 тысяч) и 55-59 лет (92,86 на 100 тысяч). Чаще всего в Литве госпитализировали пациентов 75-79 лет (77,05%), 80-84 лет (76,81%), 70-74 лет (74,65%) и 65-69 лет (53,40%).

Кроме того, как свидетельствуют данные презентации, в Литве умирал каждый четвертый пациент возрастной группы старше 75 лет.