Коронавирус: излечиваются вдвое больше, чем умирают

Фото www.pixabay.com

От пневмонии, вызванной коронавирусом, умерло около 500 человек, выздоровели — почти вдвое больше.

В Китае от коронавируса излечиваются вдвое больше инфицированных, чем умирают. Об этом в среду, 5 февраля, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет ТАСС.

«За вчерашний день вылеченных и выписанных больных было примерно в четыре раза больше, чем умерших. Общее число вылеченных и выписанных пациентов почти вдвое превышает число умерших от вируса», — заявила она.

«У нас есть полная уверенность и возможность выиграть эту битву в ближайшее время. Мы делаем это не только для китайского народа, но и для мирового здравоохранения», — добавила дипломат.

Как сообщалось, доля летальных исходов заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%.