Коронавирус: льготы для самозанятых

Nuotrauka BFL/Kęstutis Vanagas

Чтобы снизить расходы самозанятых жителей Литвы, которые из-за введенного карантина не могут работать, Минздрав намерен на два года отсрочить уплату обязательного налога на здравоохранение.

«Готовятся поправки, чтобы самозанятые лица могли выплатить обязательный налог на здравоохранение в течение двух лет, а во время карантина получали все необходимые услуги», – сказала советник главы Министерства здравоохранения Вилма Строге. Она заметила, что другим жителям пока такое исключение вводить не планируют.

Самозанятые лица, которые выплачивали взносы в Фонд социального страхования как минимум 3 месяца в течение последнего года до объявления чрезвычайного положения или карантина, будут получать выплату из Гарантийного фонда.

Размер пособия составит 257 евро в месяц. Пособие можно будет получить через Службу занятости, но оно не будет выплачиваться самозанятым лицам, которые помимо индивидуальной деятельности работают по трудовому договору.

Уточнить, всем ли категориям самостоятельно работающих лиц положено это пособие, можно по тел.: (8 5) 266 81 82, 266 81 80, 266 42 37.

Информация «ЛК»