Коронавирус молодеет

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На сегодня в Германии 77981 зарегистрированный случай коронавируса. А всего в мире на сегодняшний день зафиксировано 937 тыс. заразившихся коронавирусом.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в немецких СМИ с тревогой пишут о том, что молодежь, страдающая той или иной формой зависимости, не подчиняется требованиям карантина, а бесцельно слоняется по городу, собираясь иногда в парках в группах, достигающих порой 30 человек. Среди уличных наркоманов замечены лица с явными признаками повышенной температуры. Возможно, что в скором времени люди начнут умирать прямо в подворотнях и парках. Полиция в отчаянии — разогнать их можно, но они вновь будут собираться в других местах. Арестовать тоже можно, но где их держать при переполненных тюрьмах?

Ранее считалось, что коронавирус опасен в основном для людей преклонного возраста. Это объясняло ситуацию в Италии и очень высокую смертность среди людей в возрасте выше 65 лет. Однако теперь сама статистика опровергает это расхожее мнение. Большая часть пациентов в реанимационных отделениях Германии составляют лица в возрасте 35-40 лет. Недавняя смерть 12-летней девочки и малыша потрясла весь мир. Коронавирус помолодел, что очень пугает.