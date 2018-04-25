default image
Коронавирус молодеет

Подробнее...
default image
ИАЭС из-за вируса приостанавливает работы по закрытию, на простой - около 1 тыс. человек

Подробнее...
default image
Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек

Подробнее...
default image
А.Пранцкявичюс: Россия, Китай систематически рапространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19

Подробнее...
default image
Совбез ООН планирует впервые обсудить пандемию коронавируса

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс призывал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Всемирный банк одобрил выделение $1,9 млрд на программы борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Глава Oro navigacija: второй квартал будет худшим в истории

Подробнее...
default image
А.Вярига о динамике коронавируса: количество выявляемых случаев сокращается

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки, ужесточающие наказания за нарушения карантина

Подробнее...
default image
Заболеют две трети. Почему Швеция без карантина

Подробнее...
default image
"Возьмите моих детей": из-за карантина страдают дети из семей соцриска и пенсионеры

Подробнее...
default image
В Европе отказываются считать коронавирус страховым случаем

Подробнее...
default image
Д. Грибаускайте возглавит Комиссию ООН по вопросам прозрачности, финансовой отчетности

Подробнее...
default image
Из Минска в Вильнюс в выходные дни еще два рейса

Подробнее...
default image
США закупили материалы медицинского назначения из России

Подробнее...
default image
Г.Сурплис: из-за угрозы коронавируса 276 медиков находятся в самоизоляции

Подробнее...
default image
Очереди автомобилей на границе с Латвией не осталось – СОГГЛ

Подробнее...
default image
В Украине уже почти 900 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Путин продлил нерабочий режим в России до 30 апреля из-за коронавируса

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Коронавирус молодеет

Фото pixabay.com

На сегодня в Германии 77981 зарегистрированный случай коронавируса. А всего в мире на сегодняшний день зафиксировано 937 тыс. заразившихся коронавирусом.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в немецких СМИ с тревогой пишут о том, что молодежь, страдающая той или иной формой зависимости, не подчиняется требованиям карантина, а бесцельно слоняется по городу, собираясь иногда в парках в группах, достигающих порой 30 человек. Среди уличных наркоманов замечены лица с явными признаками повышенной температуры. Возможно, что в скором времени люди начнут умирать прямо в подворотнях и парках. Полиция в отчаянии — разогнать их можно, но они вновь будут собираться в других местах. Арестовать тоже можно, но где их держать при переполненных тюрьмах?

Ранее считалось, что коронавирус опасен в основном для людей преклонного возраста. Это объясняло ситуацию в Италии и очень высокую смертность среди людей в возрасте выше 65 лет. Однако теперь сама статистика опровергает это расхожее мнение. Большая часть пациентов в реанимационных отделениях Германии составляют лица в возрасте 35-40 лет. Недавняя смерть 12-летней девочки и малыша потрясла весь мир. Коронавирус помолодел, что очень пугает.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600