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Коронавирус: МВФ объявил о выделении $50 млрд

Photo by European University Institute on Foter.com / CC BY-SA

Международный валютный фонд принял решение о выделении $50 млрд для помощи странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте МВФ .

Отмечается, что в первую очередь помощь будет оказана бедным странам и государствам со слабыми системами здравоохранения. При этом $10 млрд предоставят с нулевой процентной ставкой для самых бедных членов Фонда с помощью механизма быстрого кредитования.

В МВФ заявили, что распространение коронавируса по всему миру сделало невозможным усиление экономического роста в 2020 году, а также замедлило глобальный рост производства до самого низкого уровня после финансового кризиса 2008 года.

«Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но как далеко он будет падать и как долго это продлится, все еще трудно предсказать», – заявила директор МВФ Кристалина Георгиева.

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Ранее стало известно, что Всемирный банк принял решение выделить $12 млрд неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса.

korrespondent.net

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