Коронавирус наступает

Смертность была зафиксирована и среди более молодых жителей. Так, в возрастной группе 40-49 лет зафиксировано 72 случая смерти от коронавируса, в возрастной группе 30-39 лет – 25, в возрастной группе 20-29 лет — 8 смертей.

Всего от SARS–CoV–2 в Литве до 26 июля скончались 4410 человек. «Статистика смертности — это не просто цифры, это люди, которых уже нет. Эта пандемия коснулась многих семей. Когда не было вакцины, защититься было сложно. Сейчас у нас есть 900 000 неиспользованных доз вакцины, которая может спасти жизни людей. Давайте сделаем так, чтобы больше не умер ни один Йонас, Антанас, ни одна Эляна, Она. Вакцина тысячи людей защищает от осложнений от COVID–19, госпитализации и смерти», – сказала пресс-секретарь Минздрава Айсте Шукшта.

Литовское правительство на минувшей неделе постановило связать будущие ограничения с 300 занятыми койками в больницах. Это предусмотрено в протокольном постановлении кабмина о дальнейшем управлении пандемией COVID-19, сообщает BNS.

Представивший проект министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что цель этого решения – «координировать и фиксировать», какие нужны решения при управлении коронавирусной пандемией.

«Мы предлагаем, чтобы решения принимались тогда, когда применяются различные дополнительные средства, ограничения, когда в больницах занято 300 коек. Нам следует четко сказать, что это не какой-то будильник, точные часы или день X, это показатель, момент, к которому мы движемся», — сказал А. Дулькис.

Премьер Ингрида Шимоните сказала, что предложения о введении ограничений только по достижении показателя в 300 коек «не вполне корректные». Она предложила, чтобы ограничения вводились при приближении к этой цифре.

Премьер также предложила предусмотреть возможность отстранения работника от должности, если он отказывается прививаться «не по медицинским причинам, если этот работник не может работать удаленно». Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене заверила, что такое положение уже находится в стадии подготовки.

А. Дулькис также заверил, что уже есть готовность «ликвидировать возможность» бесплатного тестирования для получения «паспорта возможностей», но сами решения будут приняты позже. Он также информировал, что для этого еще следует оценить взаимодействие литовского «паспорта возможностей» и его требования с цифровым удостоверением Евросоюза.

На минувшей неделе правительство Литвы приняло решение ввести ограничения для людей, у которых нет «паспорта возможностей», когда количество пациентов в больницах достигнет 300. Параллельно будут подготовлены поправки, которые обяжут прививаться представителей некоторых профессий. Если представители этих профессий не будут прививаться без медицинских показаний, то работодатель может отстранить их от работы или перевести на удаленную работу. Кроме того, планируется ввести плату за тестирование работников, которые сейчас должны регулярно сдавать тесты, если они не привиты от COVID-19.

Вице-министр Министерства здравоохранения Живиле Симонайтите сказала, что действие «паспорта возможностей» будет примерно таким же, как весной. «Действие не изменится, все смогут взять его в базе данных Центра реестра. Обсуждается один вопрос – продление срока действия паспорта. Сейчас он действует 7 дней, намечается продлить, чтобы не пришлось часто обновлять, возможно, до месяца. На сам порядок и система останутся прежними».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ