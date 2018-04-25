Коронавирус находит лазейки

Фото BFL/Томаса Урбелениса

В Литве наблюдается рост числа привозных случаев COVID-19, поскольку появилась возможность выезжать за рубеж, сообщает BNS.

В проекте правительственного постановления предусмотрено, что в местах торговли, развлечений, общепита, культуры, спорта и проведения массовых мероприятий, а также в общественном транспорте должны быть созданы условия для управления потоком людей, соблюдения безопасной дистанции и гигиены.

Премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что возможность вновь ввести обязательное ношение масок может рассматриваться, если в стране будет превышен установленный показатель распространения коронавируса. По утверждению премьера, ориентировочно в настоящее время критерий составляет 5 случаев на 100 тыс. жителей. Если данный критерий будет превышен, то министр здравоохранения будет вправе рассматривать различные дополнительные меры, сказал журналистам С. Сквярнялис.

В настоящее время показатель заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 1,9 случая на 100 тыс. жителей.

Средства защиты

Обязательное ношение масок в общественных местах было введено в Литве во время карантина, чтобы предотвратить распространение инфекции. В настоящее время ношение масок лишь рекомендовано.

Правительство предоставило министру здравоохранения возможность своим приказом принимать решения о дополнительных ограничениях.

Постановление было изменено после инцидента в каунасской компании Hegelmann Transporte, где инфекцию установили у приехавших из Узбекистана водителей.

Напомним, что в каунасской логистической компании Hegelmann Transporte установлено около 20 случаев COVID-19, большая их часть – граждане Узбекистана, которые в начале июля приехали в Литву работать водителями большегрузных машин.

«Эпидемиологическая ситуация в Литве находится под наблюдением, если она ухудшится — требования и правила изменятся», — отметил премьер. Так он отреагировал на сообщения СМИ на минувшей неделе о том, что один из заразившихся узбеков угрожает заразить других.

«Хочу подчеркнуть, что мы не потерпим фактов, о которых сообщают СМИ. На угрозы типа «пойду в город и заражу других» и на соответствующее поведение реагировать будем строго и принципиально. Виза для таких лиц будет аннулирована, сами они будут депортированы из Литвы», — сказал С. Сквярнялис.

По его словам, в данном конкретном случае полиция проводит расследование.

Правительство Литвы одобрило предложенные МВД поправки, связанные с ношением средств защиты. В пресс-релизе МВД сказано, что предлагают утвердить гибкий механизм, который позволит ввести ношение средств защиты, если в них появится необходимость.

Новые рекомендации для пассажиров общественного транспорта

Министерство здравоохранения Литвы отмечает, что места массового скопления людей представляют опасность для общества и риск заражения коронавирусом COVID-19. Поэтому обновляют рекомендации для общественного транспорта: жителей просят надевать маски, соблюдать дистанцию и не садиться лицом к лицу. В решении подчеркивают, что в общественном транспорте не могут работать люди с симптомами ОРВИ и лица, которым назначена изоляция. В целях безопасности водителя предлагают отделить от пассажиров с помощью перегородок или соблюдать дистанцию два метра. Если заграждений нет, то водитель должен быть в маске. Покупать талончики в общественном транспорте не рекомендуется.

Стоит отметить, что в автобусах и троллейбусах рекомендуют возить столько пассажиров, сколько в них сидячих мест. Если в автобусе или троллейбусе есть стоячие пассажиры, между ними должно быть расстояние в один метр. Кроме того, не рекомендуют садиться лицом к лицу. Последние рекомендации не распространяются на членов одной семьи. Пассажирам старше 6 лет рекомендуется надевать маски, респираторы или другие средства защиты. В каждом автобусе и троллейбусе должны быть антисептики и информация о превенции коронавируса. На остановках рекомендуется отметить места для очереди. Между людьми должна быть дистанция в один метр. Остановки и общественный транспорт должны регулярно дезинфицировать (не реже раза в день).

Порядок изоляции для приезжающих

Глава правительства Саулюс Сквярнялис после заседания на минувшей неделе представил новые изменения касательно списка стран, приезжим из которых в Литве придется две недели провести в изоляции.

По словам С. Сквярнялиса, министр здравоохранения Аурелиюс Вярига был уполномочен назначать изоляцию приезжим из третьих стран. Премьер упомянул и о новом использовании понятия карантин. Лица, приехавшие из определенных стран, могут быть объявлены субъектами карантина. «Есть и еще одна альтернатива, ее обсуждают – объявлять карантин в отношении конкретных субъектов. Некоторые страны или выезжающие из них граждане могут стать субъектами карантина, тогда на них будут распространяться те ограничения, которые действовали в условиях карантина», – сказал премьер.

Для прибывающих из третьих стран обязательна самоизоляция

Для прибывающих в Литву из третьих стран иностранцев и жителей Литвы обязательна двухнедельная самоизоляция, говорится в решении министра здравоохранения.

«Для иностранцев, прибывающих не из государств Европейского экономического пространства, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии обязательна 14-дневная изоляция» — говорится в документе.

В течение 24 часов после прибытия в Литву иностранцы должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).

Кроме того, иностранцы, прибывающие из государств, включенных в список наиболее затронутых COVID-19 стран, обязаны в течение 24 часов после прибытия обратиться на «горячую линию» по телефону 1808 или в осуществляющее лабораторные исследования учреждение для проведения теста на коронавирус.

В утвержденном А. Вяригой на минувшей неделе списке наиболее затронутых COVID-19 стран значится 63 государства, в их числе — Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Израиль, США, Казахстан, Молдавия, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Украина.

«Помещения для изоляции, транспортировку в такие помещения и место проведения теста на COVID-19 иностранцам должен обеспечить и оплатить работодатель, приглашающее лицо или сам иностранец», — говорится в решении.

А. Вярига сказал журналистам, что принимающие предприятия должны будут оплатить не только изоляцию, но и тестирование работников из третьих стран.

В частности, в документе говорится, что иностранцы, которые работают на литовских предприятиях, занимающихся международными коммерческими перевозками, или осуществляют международные коммерческие перевозки всеми видами транспорта, обязаны изолироваться после приезда в Литву и до дня отъезда из Литвы, но не более чем на 14 дней.

Однако если время пребывания в Литве короче 72 часов, им не обязательно проверяться на коронавирус.

Ужесточить требования для приезжающих из третьих стран решено после вспышки коронавируса на каунасском предприятии Hegelmann Transporte, когда вирус был установлен у прибывших из Узбекистана работников.

Возвращающимся из Хорватии обязательна изоляция

С целью преграждения распространения коронавируса для возвращающихся из Хорватии жителей Литвы обязательна двухнедельная изоляция, сообщило Министерство здравоохранения. Об этом информирует BNS. Жителям Литвы, которые возвращаются из Украины, изоляция не будет необходима.

«Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Хорватии въезд граждан из этой страны с понедельника запрещен, а гражданам Литвы, которые возвращаются из этой страны, будет обязательна 14-дневная изоляция», — сообщается в пресс-релизе министерства.

Такой порядок действует в отношении Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.

Прибывающим из Исландии и Испании также рекомендовано изолироваться.

Требования к массовым мероприятиям

Кабинет министров на минувшей неделе обновил план мероприятий — с сентября снимаются ограничения на количество участников и зрителей для проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе мероприятий, однако установленные требования безопасности будут обязательными, сообщает BNS.

«Актуальна новая часть плана, где речь идет об ограничении количества участников с 1 сентября. Мы предлагаем не ограничивать число участников мероприятий, проходящих в помещениях и на открытом воздухе, однако во время мероприятий необходимо будет соблюдать установленные руководителем оперативного центра обязательные условия», — рассказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас.

Данный план распространяется как на культурные, так и на спортивные мероприятия. В летние месяцы максимальное количество участников уже было утверждено ранее: до 1 тысячи участников в мероприятиях на открытом воздухе, в закрытых помещениях с 17 июля разрешены мероприятия на 400 человек, с 1 августа — на 500 человек, а с 16 августа — на 600 человек.

Министр культуры отметил, что план может быть отменен, если ситуация с распространением коронавируса будет меняться.

Информация «ЛК», BNS