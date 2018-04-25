Коронавирус: новые требования потребителей

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Несмотря на ожидания экспертов, продажи готовой продукции в торговых сетях не растут. Кроме того, у потребителей появились новые гигиенические требования.

Руководитель направления по продуктам питания портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас представил тенденции в торговле продуктами питания во время пандемии коронавируса. По действующим правилам, компании общественного питания могут доставлять еду и продукты только на дом или готовить ее навынос.

«Казалось бы, отличное время торговым сетям занять эту нишу. Однако заметно, что реальность немного другая. Продажи готовой продукции в торговых сетях не растут. Особенно те продукты, которые можно употреблять сразу, термически не обработанные – различные салаты, холодные закуски, неупакованное мясо, рыба, – не демонстрируют лучших результатов», – заявил он.

Чепкаускас отметил, что это может служить предупреждением для тех компаний общественного питания, которые планируют появиться со своей минимально адаптированной продукцией в торговых сетях. «Казалось бы, должен быть высокий рост у тех компаний общественного питания, которые успешно работали, доставляя еду на дом, но у потребителей появились новые гигиенические требования – ведь кто-то делает полностью готовую к употреблению еду, кто-то продает, кто-то везет, и клиент уже не может быть полностью уверен в безопасности этой цепочки», – сказал он.

Отдельные компании уже приспосабливаются – выпускают на рынок кулинарные наборы, например, набор с кусочками теста либо с уже испеченной в печи основой для пиццы. Таким образом, конечную фазу термообработки осуществляет заказчик. Самыми активными в предоставлении такой услуги являются пиццерии, к ним подтягиваются и бургерные.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ