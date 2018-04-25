Коронавирус: отсрочка платежей поставщикам коммунальных услуг

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Компании по электроснабжению и теплоснабжению утверждают, что уже получают запросы клиентов на отсрочку платежей, сообщает BNS.

Обращающиеся с такой просьбой должны будут предоставить доказательства того, что у них финансовые задолженности в связи с введением карантина в стране. Некоторые компании уже замечают просроченные платежи за февраль.

Эдита Сирутене, представитель Вильнюсских тепловых сетей, сообщила, что к концу марта 58 бизнес-клиентов уже запросили отсрочку платежей. «Сумма полученных запросов и уведомлений об отсроченных платежах и задолженности на начало месяца составляет около 220 тыс. евро», — сказала Э. Сирутене.

Мартинас Гига, глава независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva, сообщил, что только за первую неделю карантина компания получила около 50 таких запросов, но считает, что это число значительно увеличится.

«За первую неделю было немного, в общей сложности около 50. Мы всегда были ориентированы на малые и средние предприятия, поэтому я думаю, что таких запросов определенно будет больше», — сказал М. Гига.

Артурас Катлярюс, представитель компании – поставщика электроэнергии Ignitis grupė, заявил, что относительно отсрочки платежей компания получила полторы сотни запросов от бизнес-клиентов, группа обслуживает и несколько сотен запросов от населения.

Платежи за февраль запаздывают

Вильнюсские теплосети заявили, что уже заметили изменения в платежах за февраль — на 31 марта за отопление не заплатили около 30 % клиентов, их платежи составляют около 23% от общей суммы за февраль.

Э. Сирутене подчеркнула, что, несмотря на карантин, платежи за февраль должны быть сделаны вовремя.

«Неплатежи за февраль нельзя объяснить влиянием карантина на операции и доходы клиентов», — сказала она. М. Гига также заявил, что заметил изменения в тенденции оплаты счетов за февраль.

«Я полагаю, что сейчас большое количество компаний пытаются максимально отложить платежи. Эти задержки могут быть не отражением плохой ситуации, а подобием «финансовой подушки» для себя», — сказал он.

По словам А. Кятляраса, Ignitis grupе пока не замечала никаких изменений в платежах.

Обещает гибкий подход

Руководители и представители предприятий — поставщиков говорят, что каждый запрос на отсрочку платежей и их распределение на более длительный период будет оцениваться в индивидуальном порядке.

«Каждая заявка будет рассмотрена, и ситуация будет учтена», — сказал глава Panevėžio energija П. Дикса.

Представитель Elektrum Lietuva М. Гига сообщил, что компания оценит каждый случай индивидуально.

«Мы договорились, что будем рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Наша цель — не усложнять ситуацию для клиентов. Мы можем позволить себе временно отложить платежи или разложить схемы платежей», — сказал он.

По его словам, Государственная налоговая инспекция (ГНИ) опубликовала список из 32 тысяч компаний, затронутых коронавирусом. Данный список может служить показателем того, что компания действительно столкнулась с финансовыми трудностями во время карантина.

«До публикации списка мы спросили у налоговой инспекции — как понять, что человек действительно не злоупотребляет? Поэтому, этот список служит оправданием. Мы должны полагаться на мнение заслуживающего доверия учреждения, чтобы принимать решения», — сказал М. Гига.

По словам Э. Сирутене, компания также будет руководствоваться опубликованным Государственной налоговой инспекцией списком. «Принимая решение о компаниях, которые будут подавать заявки на корректировку срока оплаты, или планируя график платежей, мы будем полагаться на список Государственной налоговой инспекции и оценивать каждый случай индивидуально — запрашивая подтверждающие документы о текущей деятельности и влиянии карантина на деятельность», — сказала представитель.

Ignitis Group ранее заявляла, что платежи для частных клиентов будут рассматриваться индивидуально.

Поставщики воды просят не откладывать платежи

В свою очередь поставщики воды обратились к правительству, Министерству окружающей среды и муниципалитетам с просьбой не откладывать платежи за воду и очистку сточных вод.

По словам Бронюса Межутавичюса, президента Литовской ассоциации поставщиков воды, из-за сбоя платежей некоторые поставщики могут испытывать нехватку оборотных средств.

«Самая большая проблема, стоящая перед водохозяйственными компаниями, заключается в нехватке оборотных средств, когда потребители не платят за предоставленные услуги», — сказал Б. Межутавичюс . По его словам, уже после первых двух недель карантина многие потребители перестали платить за услуги, даже не подав заявку на отсрочку долга.

«Люди не платят и за период до карантина», — сказал глава Литовской ассоциации поставщиков воды.

Муниципальные водопроводные компании могут отложить оплату платежей только тем жителям, которые испытали финансовые затруднения из-за карантина, например, тем, кто потерял работу или не получает прежнего дохода.

Информация «ЛК», BNS