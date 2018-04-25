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TOP,Армия,Здравоохранение,Новости

Коронавирус подтвержден у 20 солдат батальона НАТО в Литве

Nuotrauka kam.lt

Коронавирус подтвержден у 20 военных Международного батальона НАТО в Литве, эту информацию в среду подтвердил представитель военной части.

«Выросло количество подтвержденных случаев . На данный момент — 20 «, — сказал BNS капитан Эверет-Ян Дэниелс.

Офицер не указал гражданами каких стран являются инфицированные солдаты, за исключением того, что два голландских солдата ранее вылетели в Нидерланды.

Чтобы остановить распространение заражения, военная подготовка проводится только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены,чтобы ограничить контакты между солдатами.

О новых случаях заражения первыми в среду сообщили TV3 Žinios.

Батальон в Литве возглавляет Германия.

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