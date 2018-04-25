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Коронавирус подтвержден у 36 человек в Беларуси

Фото pixabay.com

Еще девять случаев коронавируса зарегистрировано в Беларуси, таким образом число заболевших в республике достигло 36.

Ранее на выходных положительные тесты оказались у четырех граждан республики. Они приехали из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Всех изолировали по возвращению из-за границы. Те, кто с ними контактировал, отправлены на обследование.

«На сегодняшний момент с клиническими проявлениями заболевания у нас в больницах находятся шесть пациентов первого уровня, которые когда-то были выявлены, и двое пациентов из тех, кого мы выявили на этих выходных. У всех остальных проявлений, кроме этих восьми, вообще нет», – заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.

Пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Всего с начала февраля специалисты республики провели более 16 тысяч тестов на коронавирус.

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