Коронавирус: положительная динамика в странах ЕС

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Во Франции обновили статистику смертности от COVID-19 с пересчетом по медико-социальным учреждениям, в частности, по домам престарелых. С учетом этих данных общее число летальных исходов в стране выросло до 28 108, а с вечера субботы умерли 483 человека, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

После ослабления ограничений во Франции было выявлено 25 новых очагов распространения инфекции. Пока же динамика новых поступлений в больницы, как и общее число пациентов, заметно уменьшились, по сравнению с прошлой неделей.

В Великобритании количество летальных исходов достигло 34 636. Число смертей за сутки возросло на 170, но даже с учетом того, что во время выходных данные из больниц поступают с опозданием, а суточный показатель смертности стал самым низким с 23 марта.

В Италии за последние сутки скончались 145 человек. Общее число летальных исходов составило 31 908. В понедельник в стране открываются магазины. С 25 мая можно посещать спортзалы и бассейны. 15 июня начнется новый этап ослабления карантина: откроются театры и кинотеатры.

А самый загруженный аэропорт Италии «Рим -Фьюмичино» готовится к соблюдению санитарных норм с применением новых технологий. Свободное передвижение между Италией и странами ЕС возобновляется с 3 июня.