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Коронавирус повлиял на доходы почти половины населения Литвы –опрос

Фото pixabay.com

Пандемия коронавируса повлияла на личные доходы почти половины жителей Литвы, свидетельствуют данные нового опроса. 

Опрос, проведенный по заказу Европарламента, свидетельствует, что пандемия повлияла на доходы 47% населения страны, между тем, 24% утверждают, что пока не ощутили этого воздействия, однако ожидают его в будущем. 19% респондентов отметили, что пандемия почти не повлияла на их доходы, а 10% не знали. 

По данным опроса, наиболее значительно воздействие на личные доходы было у жителей Кипра, его ощутили 57% жителей, Греции, Испании, Румынии (по 55%) , Болгарии (53%). Менее всего – жители Дании (17%), Люксембурга (19%), Нидерландов и Финляндии (по 21% жителей).

В Латвии влияние пандемии на личные доходы ощутили 44% жителей, еще 9% ответили, что ожидают его в будущем, 22% считают, что не ощутили воздействия, а 5% не знали, как ответить. В Эстонии эти показатели соответственно составляли 42%, 31%, 25% и 2%. 

В среднем в странах ЕС воздействие на доходы ощутили 39% населения, в будущем его ожидают 27%, еще столько же считающих, что вирус не повлияет на их доходы. 

Компания Kantar провела опросы в 27-ми государствах ЕС с 25 сентября по 7 октября по интернету, а на Мальте — по телефону. В опросе приняли участие 24,8 тыс. респондентов в возрасте 16-64 лет.

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