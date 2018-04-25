Коронавирус признали пандемией

Генеральный директор Всемироной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 11 марта, заявил о пандемии коронавируса COVID-19.
«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал он.
Как известно, по состоянию на утро 11 марта коронавирусом в мире заразились почти 120 тысяч человек, около 4300 — умерли.korrespondent.net
- В Литве
- В мире
- Политика
- Экономика
- Бизнес
- Общество
- Мнения
- Вильнюс
- Клайпеда
- Висагинас
- Регионы
- Соседи
- Транспорт
- Выбор читателей
- Калейдоскоп
- Армия
- Сейм Литвы
- Культура
- Больше
-
Privacy Overview
Необходимые файлы cookie абсолютно необходимы для правильной работы нашего сайта. В эту категорию входят только файлы cookie, которые обеспечивают основные функции и функции безопасности веб-сайта. Эти cookie не хранят личную информацию.
Любые файлы cookie, которые могут быть не особенно необходимы для работы веб-сайта и используются специально для сбора личных данных пользователя с помощью аналитики, рекламы и другого встроенного содержимого, прекращаются как ненужные файлы cookie. Перед запуском этих файлов cookie на нашем веб-сайте необходимо получить согласие пользователя.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę