Коронавирус признали пандемией

Генеральный директор Всемироной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 11 марта, заявил о пандемии коронавируса COVID-19.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал он.

Как известно, по состоянию на утро 11 марта коронавирусом в мире заразились почти 120 тысяч человек, около 4300 — умерли.