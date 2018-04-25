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Коронавирус резко ускорился в Латинской Америке

Фото pixabay.com

За месяц заболеваемость коронавирусом в Латинской Америке выросла в семь раз. Регион может стать новым очагом пандемии, пишет издание Der Spiegel

На данный момент там почти 550 тысяч случаев заболевания. При этом смертность за месяц выросла в 8,5 раза – до 30 тысяч. Половина всех заболевших и умерших приходится на Бразилию (254 220 и 16 792 соответственно). Автор материала указывает, что в некоторых городах ситуация сравнима с пиком эпидемии в США и Европе.

«В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно. Показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже», — говорится в статье. 

В то же время, в бразильском городе Манаус, где проживают два миллиона человек, смертность увеличилась в три раза. Такая статистика была характерна для Лондона и Мадрида, отмечает издание. Автор статьи считает, что латиноамериканским Нью-Йорком может стать эквадорский город Гуаякиль, где умерло в пять раз больше людей, чем в прошлые годы.


Также сообщается, что в Бразилии стали прибегать к массовым захоронениям людей, умерших от коронавируса. При этом в стране проводится мало тестов на COVID-19. Издание приводит слова одного из врачей в Сан-Паулу, который заявил, что Бразилия может приблизиться к отметке в сто тысяч смертей, а «худшее еще впереди». По мнению автора статьи, такие прогнозы вызваны недостаточно жесткими карантинными мерами в стране и несерьезным отношением к вирусу бразильского президента Жаира Болсонару, который назвал COVID-19 «небольшим гриппом».

«Губернаторы большинства штатов хотя и критиковали Болсонару, но и сами не вводили карантин повсеместно. Вместо этого он был введен только в отдельных городах: власти переложили этого решение на мэров. Болсонару настаивает на смягчении действующих мер, поскольку экономический ущерб кажется ему более серьезной угрозой», — говорится в материале. 

Кроме того сообщается, что в Мексике начали снимать ограничения, несмотря на то что страна вышла на третье место в Латинской Америке по количеству зараженных и умерших. 

Также отмечается, что жесткий карантин не особо эффективен. Например в Перу в регионе Лорето в час от коронавируса умирает один человек. 

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали эпицентрами коронавирус на данный момент именно Южную и Северную Америки

korrespondent.net

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