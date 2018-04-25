Коронавирус с приближением зимы продолжает неуклонный прогресс в Европе

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Во вторник Испания пережила новый максимум летальных исходов с апреля, зарегистрировав 411 новых случаев смерти за день – это самый высокий показатель за период второй волны COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, таким образом, летальность от коронавируса в Испании составила 39 756 случаев.

Хотя число погибших продолжает расти, заболеваемость в Испании остается неизменной в течение как минимум недели.

В европейском рейтинге инфицирований антирекорд принадлежит Франции с 1 807 479 случаями COVID-19, за ней следуют Испания и Великобритания (1 213 363 случая).

В мировом рейтинге Соединенные Штаты занимают первое место с 9 913 553 инфекциями, за ними следуют Индия с 8 553 657 инфекциями и Бразилия с 5 653 561 инфекцией.

Италия по-прежнему остается одной из стран Европы, на которую приходится большинство ежедневных заражений коронавирусом. Только в этот вторник в Италии зарегистрировано 35 098 новых случаев инфицирования и 580 смертей.

С начала пандемии во вторник в Португалии летальность превысила 3000 случаев, зарегистрировав 62 погибших за день, в больницы поступило 2741 человек.

В Лиссабоне, Порту и 119 других регионах Португалии действует комендантский час с 23:00 до 5:00 по местному времени (с понедельника по пятницу) и в выходные с 13:00 до 5:00.

Предприятия в этом 121 районе Португалии, которые должны будут находиться в состоянии чрезвычайной ситуации до 23 ноября, будут закрыты в это время, а жители Португалии могут выходить из дома во время комендантского часа, чтобы совершить короткую прогулку по жилому району и только в компании людей, с которыми живут.