Коронавирус стал пандемией бедных стран — ВОЗ

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Коронавирус стал пандемией бедных стран. Об этом заявил спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро, сообщает The Guardian.

«Эта болезнь сейчас в основном поражает бедных людей и бедные страны», — сказал Набарро.

По его словам, богатые страны, пытающиеся «вакцинировать население от активной пандемии», идут на огромную авантюру. Он подчеркнул, что одна из проблем заключается в появлении новых разновидностей, которые могут уклониться от существующих вакцин, а другая — в том, что население может не захотеть подчиняться, если будут вновь введены такие меры, как масочный режим и социальная дистанция.

«Если будет происходить скупка вакцин для ревакцинации, это приведет к глобальным последствиям, которые действительно будут весьма экстремальными, и все должны это знать», — резюмировал Набарро.