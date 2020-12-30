Коронавирус станет эндемическим — ВОЗ

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По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, коронавирус станет эндемиком. При этом даже очень эффективная вакцина не гарантирует устранения или искоренения данного инфекционного заболевания, пишет The Guardian.



«Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», — заявил эксперт ВОЗ профессор Дэвид Хейманн.

При этом он подчеркнул, что у человечества есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим здоровьем населения позволят научиться жить с COVID-19.

Еще один эксперт ВОЗ Марк Райан считает, что коронавирус будет эндемичным, но при этом не будет представлять большой угрозы из-за вакцинации населения.Однако при этом, по его мнению, вирус вряд ли совсем исчезнет даже при наличии эффективной вакцины.

Райан предупредил, что следующая пандемия может быть куда более серьезной, чем нынешняя.

По данным ВОЗ, с начала пандемии коронавируса на планете заразились более 81 миллиона человек. Свыше 1,7 миллиона скончались.

Эндемические инфекции — заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно.