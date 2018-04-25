Коронавирус угрожает Ирландии

В аэропорту Дублина введен дополнительный медицинский контроль в связи с эпидемией коронавируса из Китая.
Так же сообщается о двух случаях возможного заболевания коронавирусом в Ирландии.
Вирус в Китае — это новый тип коронавируса, то есть заболевание из группы острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь вирус поражает дыхательные пути, пищеварительную и нервную системы, в том числе сердце.
Такое название это заболевание получило из-за шипов на поверхности вируса, напоминающих корону. Инкубационный период у него до двух недель. Вспышка вируса началась в китайском городе Ухань. На сегодня им заразились 845 человек, 25 случаев закончились летальным исходом, около 100 людей находятся в тяжелом состоянии. Город Ухань взят под карантин, туда запрещен въезд и выезд.
Эпицентр вспышки находится в Китае, но вирус распространился в Японию, Южную Корею, Тайвань, Сингапур и даже США.
На сегодня предполагается, что основными механизмами заражения являются аэрозольный и контактный. Никаких специфических симптомов у этого вируса нет. Он проявляется лихорадкой, кашлем и симптомами интоксикации. Особых мер профилактики, вакцины или лечения против этого вируса еще нет.
Один возможный случай пандемии коронавируса зафиксирован в Белфасте, пациент и персонал Royal Victoria Hospital проходят медицинское обследование, сообщает dublinlive.ierussianireland.com
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