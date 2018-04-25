Коронавирус установлен у 220 литовских медиков, 51 из них уже выздоровел

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По данным на понедельник, в Литве коронавирус установлен у 220 медиков, 51 из них уже выздоровел, сообщила эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

«Среди медиков 220 человек, у кого диагностирован положительный COVID-19, около 1,2 тыс. в самоизоляции», — сказала она на пресс-конференции.

«Выздоровевших медиков 51», — сказала Д. Размувене.

По словам Д. Размувене, в Литве фиксируется 30 очагов коронавируса, около 10 из них — в лечебных учреждениях.

В общей сложности коронавирус установлен у 1326 человек, 37 человек скончались, 242 человека выздоровели.