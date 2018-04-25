Коронавирус установлен у работников McDonald’s и Rimi в вильнюсском микрорайоне Жирмунай

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Коронавирус установлен у работников закусочной McDonald’s и магазина Rimi в вильнюсском микрорайоне Жирмунай, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«В Вильнюсе, в ресторане McDonald’s на улице Карейвю в Жирмунай установлен случай нового коронавируса. Заболел работник», — сообщила на пресс-конференции во вторник заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, заразившийся последний раз был на работе 9 мая. По первоначальным данным, члены семьи этого человека заболели коронавирусом, поэтому считается, что это семейная вспышка.

По данным НЦОЗ, этот случай может быть связан с очагом заболевания в Вильнюсской городской клинической больнице.

Также поступила информация о заражении еще одного работника магазина Rimi в этом же микрорайоне.

«У нас также есть информация о заболевании у третьего работника Rimi тоже в микрорайоне Жирмунай», — сообщила представитель НЦОЗ.

У этого человека не было прямого контакта с клиентами.

Некоторое время назад было предписано срочно проверить работников этого магазина Rimi на коронавирус, сейчас эта проверка проводится.

О двух случаях в Rimi НЦОЗ сообщил в понедельник.

Компания Rimi Lietuva сообщила, что до понедельника приостанавливает работу производственного подразделения в Жирмунай.

По данным компании, все три заразившиеся на работу не ходили и с коллегами не общались с 8 мая, а все тесно общавшиеся с ними сотрудники находятся в самоизоляции.

В этом производственном подразделении Rimi в общей сложности работает 126 человек. Сейчас на самоизоляции находится 27 человек.