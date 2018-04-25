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Коронавирус усугубит голод в мире и поставит под угрозу жизнь 265 миллионов человек

Фото pixabay.com

Пандемия COVID-19 будет иметь апокалиптические последствия на наиболее уязвимые группы населения, и приведет к росту глобального голода.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по прогнозам Всемирной продовольственной программы (ВПП), около 265 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем дохода будут подвергаться серьезной угрозе, если не будут приняты меры по уменьшению продовольственной необеспеченности, усугубленные последствиями пандемии.

Оценка представляет собой значительное увеличение по сравнению со 135 миллионами человек в 55 странах (16 проц населения планеты), которые уже пострадали от нехватки продовольствия в 2019 году.

Об этом говорится во Всемирном докладе ФАО о продовольственных кризисах за 2020 год (GRFC), в котором анализируется ситуация с отсутствием продовольственной безопасности в мире.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в странах Африки и на Ближнем Востоке, где вирус угрожает жизни и без того ненадежным источникам существования. Изоляция ослабляет коммерческие сети, жизненно важные для выживания сообществ.

«Меры по ограничению и глобальный экономический спад приведут к массовой потере дохода среди бедных работников, которые уже живут на грани нищеты и голода», — объясняет GRFC. В этом смысле, отмечается в докладе, «ожидается, что большее число людей погибнет из-за экономического воздействия COVID-19, чем из-за самого вируса».

Карта голода в мире до пандемии показывает географию, в которой большинство пострадавших людей находятся в странах, опустошенных конфликтом (77 миллионов), изменением климата (34 миллиона) или экономическим кризисом (24 миллиона).

Йемен, Демократическая Республика Конго, Венесуэла и Афганистан составляют треть от общего числа людей. За ним следует Южный Судан, где 61 проц его жителей столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

Из пяти стран, Венесуэла — единственная страна, не участвующая в войне. Несмотря на огромные запасы нефти, это одна из горячих точек голода после краха его экономики: 9,3 миллиона венесуэльцев (32 проц от общей численности населения) испытывают нехватку продовольствия и нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 2,3 миллиона страдают от острого голода.

Согласно докладу, в ходе борьбы с COVID-19 беднейшие страны рискуют быть вынужденными выбирать между спасением жизни или образом жизни. «В худшем случае это означает спасение людей от коронавируса и последующее наблюдение за тем, как они голодают», — говорят эксперты.

Люди, страдающие от нехватки продовольствия, — это люди с ухудшеннным состоянием здоровья с хроническим или острым дефицитом питательных микроэлементов, что ослабляет иммунную систему и повышает риск заражениям коронавирусом.

Коронавирус также может усугубить социальную и политическую напряженность, особенно в странах, наиболее подверженных нехватке продовольствия. В исследовании подчеркивается: «Неопределенность в отношении будущих последствий пандемии в сочетании с ограничениями на передвижение, высокой безработицей, ограниченным доступом к продовольствию и ухудшением и без того хрупкого жизненного уровня может вызвать недовольство и подстегнуть насилие и конфликты».

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