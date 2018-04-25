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Коронавирус в Британии: вторая волна может быть хуже первой и унести сотни тысяч жизней

Фото www.pixabay.com

Ученые предостерегают, что вторая волна эпидемии коронавируса, которую следует ожидать ближайшей зимой, может унести еще порядка 120 тысяч жизней в одной только Британии. Но риск можно снизить, если начать действовать уже сейчас, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС.

К настоящему моменту в Британии от CОVID-19 скончались около 45 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой европейской стране. В последнее время отрицательная динамика замедлилась: за первую половину июля от заболевания умерли 1100 человек

На пике эпидемии от коронавируса в Британии умирали сотни человек в день.

Ученые составили математическую модель наихудшего сценария развития ситуации будущей зимой. Согласно полученным данным, только в больницах от вируса или от вызванных им осложнений умрут от 24,5 до 251 тыс. человек. Пик заболеваемости придется на январь-февраль.

Оценка ситуации сделана без учета таких сдерживающих факторов, как карантин, появление эффективного лекарства или вакцины, если к тому времени их удастся разработать.

В докладе, сделанном по заказу главного научного советника правительства Великобритании сэра Патрика Валленса, подчеркивается, что в данный момент трудно предсказать, как будет развиваться пандемия в зимний период. Обычно вирусы живут дольше при низких температурах и распространяются быстрее, так как люди проводят больше времени в помещениях.

Небольшое преимущество в ситуации с COVID-19 в том, что мир вступит в зиму, уже выработав некие правила поведения и средства защиты. Но нельзя забывать, пишут авторы доклада, что помимо него в зимний период активизируются другие вирусы — например, гриппа. Поэтому нагрузка на систему здравоохранения будет огромной.

При этом Национальной системе здравоохранения Британии (NHS) предстоит еще разобраться со всеми пациентами, у которых из-за начавшейся пандемии были отложены приемы, процедуры и плановые операции. Таких пациентов к концу года будет насчитываться порядка 10 миллионов.

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