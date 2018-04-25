Коронавирус в Германии обновил четырехмесячный рекорд

За минувшие сутки в Германии зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавируса, что стало наибольшим показателем с начала мая. Об этом сообщило информагентство AP со ссылкой на данные федерального Института Роберта Коха.

Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировано 218 519 подтвержденных случаев заболевания и 9207 смертей от коронавируса. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выразил обеспокоенность ростом выявления коронавирусной инфекции и призвал немцев соблюдать правила карантина, включая социальную дистанцию.

Он отметил, что небольшие и крупные вспышки заболевания зафиксированы почти во всех регионах. При этом новые заражения вызваны не только туристами, которые вернулись из-за границы, но и гражданами, которые собирались на семейные мероприятия.

«Очевидно, что это — если мы все сейчас не будем осторожны — может привести к возобновлению пандемии», — заявил Шпан.

Напомним, в столице Германии 1 августа прошли массовые протесты из-за карантинных ограничений. По оценкам полиции, в них участвовало 11 тыс. человек. Изначально ситуация была спокойной, потом начались стычки с силами безопасности.