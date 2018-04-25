Коронавирус в Израиле: 77 заболевших

По состоянию на среду, 11 марта, коронавирусная болезнь COVID-19 была подтверждена у 77 израильтян, трое из которых уже выздоровели.
70 заболевших госпитализированы, четверо проходят процедуру госпитализации, трое лечатся в домашних условиях. Среди заболевших есть один ребенок – мальчик 9 лет. Двое заболевших в состоянии от средней тяжести до тяжелого, у остальных болезнь протекает без серьезных осложнений.
Большинство заболевших недавно вернулись в Израиль из стран Европы (чаще всего из Италии, Франции, Испании, Германии, Австрии) или заразились от прибывших из-за границы.
11 марта министр внутренних дел Арье Дери утвердил рекомендации министерства здравоохранения о дальнейшем ограничении въезда иностранных граждан на израильскую территорию. Согласно новой инструкции, иностранцы смогут въехать в Израиль только в том случае, если докажут: им есть, где отбывать 14-дневный обязательный карантин. Это можно сделать только в домашних условиях. При этом полностью запрещен въезд в Израиль иностранцам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Таиланда, Италии, Макао, Сингапура, Гонконга, Японии и Египта. Запрещается въезд в Израиль и лицам, прибывающим в рамках медицинского туризма – из какой бы страны они ни прибыли. Инструкция вступит в силу в четверг 12 марта 2020 года в 20:00 по местному времени.
С 11 марта вступило в силу распоряжение, согласно которому станция железной дороги в аэропорту Бен-Гурион закрыта для посадки пассажиров.
С 10 марта международный аэропорт Бен-Гурион на 70% сократил объем работы и количество задействованного персонала. Закрыты половина «рукавов» Третьего терминала аэропорта (два коридора из четырех). С 14 марта приостановит свою работу Первый терминал (все рейсы будут переведены в Третий терминал).
С 20:00 9 марта расширены карантинные меры (как минимум, до 23 марта). Согласно решению правительства, 14-дневный режим карантина обязаны соблюдать все израильтяне, возвращающиеся из-за границы. В настоящее время на домашнем карантине должны находиться десятки тысяч израильтян, вернувшихся из-за границы в течение последних двух недель (по оценке МВД, число людей на карантине в стране может достигнуть 200-300 тысяч).NEWSru.com.il
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