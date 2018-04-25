Коронавирус в Израиле: 77 заболевших

Фото pixabay.com

По состоянию на среду, 11 марта, коронавирусная болезнь COVID-19 была подтверждена у 77 израильтян, трое из которых уже выздоровели.

70 заболевших госпитализированы, четверо проходят процедуру госпитализации, трое лечатся в домашних условиях. Среди заболевших есть один ребенок – мальчик 9 лет. Двое заболевших в состоянии от средней тяжести до тяжелого, у остальных болезнь протекает без серьезных осложнений.

Большинство заболевших недавно вернулись в Израиль из стран Европы (чаще всего из Италии, Франции, Испании, Германии, Австрии) или заразились от прибывших из-за границы.

11 марта министр внутренних дел Арье Дери утвердил рекомендации министерства здравоохранения о дальнейшем ограничении въезда иностранных граждан на израильскую территорию. Согласно новой инструкции, иностранцы смогут въехать в Израиль только в том случае, если докажут: им есть, где отбывать 14-дневный обязательный карантин. Это можно сделать только в домашних условиях. При этом полностью запрещен въезд в Израиль иностранцам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Таиланда, Италии, Макао, Сингапура, Гонконга, Японии и Египта. Запрещается въезд в Израиль и лицам, прибывающим в рамках медицинского туризма – из какой бы страны они ни прибыли. Инструкция вступит в силу в четверг 12 марта 2020 года в 20:00 по местному времени.