Коронавирус в Литве: чаще болеют и умирают женщины, 26 зараженных детей

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Литве коронавирусом чаще болеют и умирают от него пожилые женщины, чем мужчины, а количество зараженных детей составляет 26, свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Как сообщила в четверг на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене, в Литве, как и в других странах Евросоюза, чаще болеют женщины, на 10 тыс. случаев приходится 5,67 болеющих женщин и 4,69 мужчин.

С COVID-19 в Литве скончались 33 женщины и 21 мужчина. По словам Р. Лингене, из всех скончавшихся лишь шесть человек были моложе 60 лет, то есть по возрасту не входили в группу риска.

По данным НЦОЗ, коронавирус выявлен в 26 детей: у 11-ти – малышей до четырех лет, и еще 15-ти – в возрасте от 5 до 14 лет.

Р. Лингене также обратила внимание, что общий показатель заболеваемости в Литве, по сравнению с другими странами Европы, вселяет оптимизм.

«В европейском контексте мы действительно выглядим неплохо: показатели заболеваемости в Литве на сто тысяч человек не достигают 54. Насколько мы знаем из примеров Люксембурга, Испании, Исландии – соответственно более 600, 500, и 400 заболевших на сто тысяч жителей», – сказала представитель центра.

Позднее BNS она уточнила, что все показатели заболеваемости в Литве рассчитываются на 10 тыс. жителей, а цифру в 10 тыс. жителей она указала, чтобы сравнить с показателями других государств, которые ведут подсчеты по другой методике.

По ее словам, самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Литве, из расчета на 10 тыс. жителей, в Клайпедском, Вильнюсском, Мариямпольском округах. В Клайпеде этот показатель составляет 12,7, в Вильнюсе – 8,25, в Мариямполе – 7,2.

В абсолютных цифрах больше всего заболевших в Вильнюсском округе, где сконцентрировано много жителей.

Представитель НЦОЗ также отметила, что в последние две недели сокращается количество регистрируемых новых случаев COVID-19, если «исключить очаги», которые по ее словам «достаточно хорошо локализованы и не представляют большого риска для литовского населения».

Самый высокий уровень заболеваний регистрируется в возрастной группе старше 80 лет, но и лиц такого возраста меньше, чем более молодых, поэтому, по словам Р. Лингене, абсолютное количество заболевших это люди в возрасте от 25 до 49 лет.

По словам Р. Лингене, «беспокойство вызывают» показатели заболевших среди медиков, то есть в Литве на них приходится около 20% всех выявленных случаев.

Ввозные случаи составляют 303 – это одна пятая всех установленных случаев COVID-19. Крупнейшая доля ввозных случаев в Каунасском округе, там их почти половина.