Коронавирус в Польше: 774 человека заражены, 9 скончалось

Фото pixabay.com

В Польше были подтверждены 82 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в Польше было выявлено 774 случая заражения вирусом из Уханя, 9 человек погибло.

Как заявил президент Польши, прекращение эпидемии к Пасхе маловероятно. Однако он добавил, что надеется, что при «хорошей дисциплине» к этому времени число заболевших начнет снижаться. Об этом глава государства заявил во время сессии вопросов и ответов в Facebook, сообщает Польское радио.

Анджей Дуда отметил, что на данный момент также невозможно полностью оценить будущие последствия пандемии. Как он отметил, точно можно сказать только, что мир ждет экономический кризис, который коснется, в том числе и Польши. Он добавил, что приоритетными задачами правительства на данный момент являются защита жизни и здоровья людей и противодействие последствиям кризиса. Также, по его словам, власти сейчас пытаются получить как можно больше медицинских средств, необходимых больницам. Президент подчеркнул, что сделать это непросто из-за нехватки отечественных запасов и проблем с ними за пределами Польши.

Анджей Дуда также заявил, что меры, принятые правительством Матеуша Моравецкого, являются реакций на события, происходящие на Апеннинском полуострове. «Видя, что происходит в Италии, насколько высока там заболеваемость, мы не хотели ошибаться, поэтому мы приняли решительные меры. Граждане нас послушались, многие из них остались дома» — сказал президент.

Глава государства добавил, что правительство должно любой ценой спасать рабочие места, а также предпринимателей и других людей, которые не по своей вине пострадали от эпидемии.