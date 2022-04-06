Коронавирус в Польше считают обычным инфекционным заболеванием

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Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска заявил, что систематическое снижение числа новых заражений коронавирусом в Польше и сегодняшняя эпидемиологическа ситуация в стране позволяют относится к коронавирусу как к обычному инфекционному заболеванию.

Министерство сообщило в воскресенье, 3 апреля, что за последние сутки зафиксировано 557 новых случаев заражения коронавирусом. Среди больных COVID-19 скончались двое больных. Самое большое число новых заражений зафиксировано в Мазовецком и Силезском воеводствах Польши. За последние сутки проведено 11 тыс. тестов на коронавирус.

С начала марта 2020 года в Польше подтверждено больше 5,9 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также больше 115 тыс. летальных исходов среди больных COVID-19. На данный момент в Польше против COVID-19 полностью вакцинировано почти 60% граждан. В связи со спадом числа новых заражений COVID-19 польскими властями отменены антиковидные санитарные меры, в том числе, масочный режим в общественных местах.

Между тем, по данным портала Worldometers, число заражений коронавирусом в мире превысило 491 млн. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и России. С начала пандемии от COVID-19 во всем мире скончались больше 6 млн человек.