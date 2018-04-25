Коронавирус впервые в Литве диагностирован у ребёнка, заразилась семья медиков

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Во вторник утром подтверждено, что коронавирусной инфекцией (COVID-19) впервые в Литве заразился ребёнок – инфекция диагностирована у трёхлетнего пациента, который сейчас выписан для лечения домой, сообщил Минздрав.

По его данным, коронавирус раньше диагностирован у отца ребёнка, который является врачом, сегодня ночью COVID-19 установлен и у матери ребёнка, тоже врача.

Два других положительных теста были получены утром из лаборатории клиники Сантарос, коронавирусная инфекция была обнаружена у двух других пациентов из группы риска, которые в настоящее время проходят лечение в клиниках Сантарос.

Также сегодня ночью было получено еще четыре положительных ответа из лаборатории больницы Клайпедского университета. Один пациент после возвращения из-за границы, у которого подтвердился коронавирус, проходит лечение в больнице Клайпедского университета.

Другие три случая были выявлены в Клайпедском мобильном пункте. С этими пациентами, связались и проинструктировали, как действовать.

Общее число подтверждённых в Литве случаев составляет 187.