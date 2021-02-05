Коронавирус все более опасен для экономики

Комментируя объявленные статистические данные, экономист компании SME Finance Александр Изгородин отметил BNS: «Мы можем констатировать, что кризис из-за COVID-19 в Литве фрагментарный, так как основные секторы — промышленность, розничная торговля в прошлом году прекрасно справились с вызовами, а проблемы были только в тех секторах, которые более зависимы — кафе, рестораны, гостиницы». По его словам, больше всего удивил рост розничной торговли, который, невзирая на два карантина, составил 2,5% — до 12,36 млрд евро.

А. Изгородин отмечает, что сейчас неизвестность сохраняется относительно начала восстановления экономики. Он прогнозирует, что оживление начнется во втором полугодии этого года, когда закончится карантин.

1-й квартал будет хуже конца 2020 года

«Экономика Литвы — зрелая и сбалансированная, поэтому такие риски, как в 2009 году, когда она уменьшилась примерно на 15%, уже в прошлом», — говорит главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

По словам экономиста, небольшой спад обусловлен благоприятной структурой литовской экономики — у страны невелика зависимость от въездного туризма, ожидания жителей страны высоки. «Очень важно, что у жителей сейчас накоплен огромный финансовый резерв, который, наверное, так или иначе в 2021 году они начнут тратить», — сказал Н. Мачюлис.

«Мы не прогнозируем, что вторая волна пандемии может оставить какой-то болезненный след в литовской экономике. В этом году экономика будет расти, и рост, по нашим оценкам, составит 2,7%», – сказал экономист.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас предупреждает, что 1-й квартал этого года будет намного хуже конца 2020 года. «Мы неплохо закончили тот год, только все портят последние пара недель и тот факт, что у нас уже месяц примерно 8% людей в простоях, так что очевидно, что 1-й квартал этого года будет намного хуже, чем 4-й квартал прошлого», — сказал BNS Т. Повилаускас.

Начало года будет сложным

Ожидания промышленных предприятий Литвы на первый квартал этого года из-за второй волны пандемии и введенного в декабре строгого карантина снизились, однако в меньшей степени, нежели в первую волну пандемии, показывает индекс ожиданий производителей, который публикует Литовская конфедерация промышленников (ЛКП). Об этом сообщает BNS.

69% опрошенных ЛКП промышленных предприятий указывают, что пандемия или связанные с нею причины (заболеваемость работников, прерывающиеся цепи поставок, введение карантина на основных экспортных рынках, пробуксовывание процесса вакцинации) являются самым большим риском для их бизнеса в ближайшие полгода.

Помимо связанных с пандемией рисков наиболее серьезным вызовом для промышленного сектора являются медленный рост производительности труда и быстрый рост затрат на труд. Между тем опрос ЛКП показывает, что пандемия оказала незначительное влияние на количество экспортных рынков предприятий. Как отмечает ЛКП, первый квартал этого года будет сложнее последних трех месяцев 2020 года.

Тем временем

От госпредприятий требуют эффективности

Государственные предприятия должны стремиться к большей отдаче государству, говорит литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. Как сообщает BNS, министр на минувшей неделе обсудила в онлайн-режиме с главой Координационного центра управления (КЦУ) Видасом Даниэлюсом, как можно добиваться улучшения финансовых показателей этих предприятий.

«Мы являемся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и это доказывает, что мы преодолели планку международных стандартов в области управления компаниями. Однако я пока не вижу у госпредприятий амбиций заработать больше, чтобы отдача государству была значительней, и в этой сфере мы заметно отстаем от среднего показателя ОЭСР», — сказала А. Армонайте для пресс-релиза.

По ее словам, нужно пересмотреть не только цели, которые ставятся перед такими компаниями, но и способ управления ими.

В ближайшее время будет рассматриваться порядок установления показателей деятельности таких предприятий, который должен включать в себя и анализ отдельных секторов, и обязательные для достижения показатели отдачи, и прогноз дивидендов.

Сейчас в Литве действуют 50 госпредприятий. 42 из них в 2019 году работали прибыльно и заработали 234,7 млн евро чистой прибыли, однако отдача капитала составляла всего 4,2%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ