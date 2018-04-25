Коронавирус вышел из-под контроля — генсек ООН

Человечество провалило испытание пандемией коронавируса. На данный момент число жертв приближается к миллиону. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, сообщает ТАСС.

«Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили, — сказал он. — Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля», — заявил он.

По мнению Гутерриша, такое положение дел свидетельствует о недостатке глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности.

«Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом», — заключил он.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что он считает коронавирус COVID-19 главной угрозой для безопасности в мире на данный момент. По его словам, слишком надеяться на вакцину не стоит – «сама по себе она не устранит кризис»

Также Гутерриш выступил за всемирную доступность вакцины от коронавируса. Он осудил «вакцинный национализм», который является не только несправедливым, но и обреченным на провал.