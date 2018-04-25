Коронавирус выявлен на всех континентах, кроме Антарктиды

Фото pixabay.com

Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрировали в Ирландии. Об этом сообщило РБК со ссылкой на местный портал TheJournal. По данным Минздрава страны, заболевший мужчина приехал из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. Сейчас он находится в больнице.

Помимо этого первый случай заражения COVID-2019 выявили и в Люксембурге, сообщила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт, передает RTL. Коронавирус обнаружили у мужчины, также вернувшегося из Италии. Сейчас власти ждут результатов повторного исследования.

Коронавирус недавно начал распространяться за пределами Китая и теперь делает это быстрее, чем внутри страны. В больших и городах перспектива вспышки вполне реальная опасность.

В Австралии и в Таиланде тем временем зафиксировали первую смерть от коронавируса.