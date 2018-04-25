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Коронавирус выявлен на всех континентах, кроме Антарктиды

Фото pixabay.com

Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрировали в Ирландии. Об этом сообщило РБК со ссылкой на местный портал TheJournal. По данным Минздрава страны, заболевший мужчина приехал из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. Сейчас он находится в больнице.

Помимо этого первый случай заражения COVID-2019 выявили и в Люксембурге, сообщила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт, передает RTL. Коронавирус обнаружили у мужчины, также вернувшегося из Италии. Сейчас власти ждут результатов повторного исследования.

Коронавирус недавно начал распространяться за пределами Китая и теперь делает это быстрее, чем внутри страны. В больших и городах перспектива вспышки вполне реальная опасность.

В Австралии и в Таиланде тем временем зафиксировали первую смерть от коронавируса.

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На территории Таиланда зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, умершему было 35 лет, он также болел лихорадкой денге.

Ранее издание Nation Thailand сообщало, что общее количество зараженных новым типом вируса в стране достигло 42.

В Австралии после заражения коронавирусом умер 78-летний житель города Перт, которого эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, передает Reuters. В карантине находится и его супруга. Ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее в воскресенье Департамент здравоохранения американского штата Вашингтон сообщил, что зафиксирована первая на территории США смерть от коронавируса. В одной из больниц Сиэтла в округе Кинг скончался мужчина в возрасте старше 50 лет. Его имя не сообщается.

Вскоре после объявления о первой смерти гражданина США от коронавируса на территории страны президент Дональд Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме, на которой объявил, что американское правительство вводит временное ограничение на въезд в Соединенные Штаты граждан ряда стран, в которых фиксируются значительные темпы распространения коронавируса. Но, по словам Трампа, «нет никаких оснований для паники», он рекомендовал гражданам страны не менять привычный уклад жизни.

Как заявил американский президент, в понедельник он намерен встретиться с главами крупнейших фармацевтических компаний для обсуждения ситуации с вакциной против коронавируса

В пятницу, 28 февраля, Всемирная организация здравоохранения повысила свою оценку риска распространения нового типа вируса с «высокого» до «самого высокого». Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что растущее число заболевших во всем мире вызывает озабоченность.

NEWSru.com

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