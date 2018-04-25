Коронавирус выявлен в Кретинге у монаха-францисканца

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

Во вторник коронавирус был выявлен у монаха-францисканца, проживающего в Монастыре Богоявления в Кретингском районе Литвы, подтвердили BNS в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).

«Сегодня выявлен новый ввозной случай в Кретингском районе. Третьего июля лицо на автомобиле вернулось из Чехии через пограничный пост в Сувалках», – сообщила BNS заведующая Отделом управления инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, вместе с ним путешествовал еще один человек. В связи с проявившимися симптомами он госпитализирован в Клайпедскую университетскую больницу, там у него был подтвержден коронавирус.

Как сообщил настоятель Кретингского прихода Астиюс Кунгис, монах находился за границей в отпуске, а по возвращении в Литву гостил у родни.

Kunigas Astijus Kungys / Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

«Он вернулся в пятницу вечером, в субботу поехал к родне в Вилкавишкис, а в субботу вечером уже почувствовал жар. В воскресенье был взят анализ, а сегодня утром поступили сообщения о том, что он болеет. Как только он вернулся, мы его изолировали, больших контактов у него не было», – сказал настоятель.

Он также сообщил, что прихожанин, который путешествовал вместе с монахом, в понедельник побывал на вечерней службе в кретингском храме.

«Это человек без чувства ответственности, поскольку в понедельник он явился в храм с температурой. Брат Гедиминас, узнав о том, что у него температура, попросил его покинуть храм. Сейчас храм закрыт, мы ждем дезинфекцию. Я сам не участвовал, но на службе могли присутствовать от 15 до 20 человек», – сказал А. Кунгис.

По данным вторника, в Литве подвержены 1844 случая коронавируса, больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 38 завозных случаев.