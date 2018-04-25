Коронавирус выявлен в Литве у 255 человек

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Литве число случаев коронавируса выросло до 255, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

По данным министерства на 9 часов утра, за ночь были выявлены 46 новых случаев COVID-19, во вторник вечером общее количество зараженных составляло 209.

Министерство пока не сообщает, являются ли они местными случаями, или привозными.

Во вторник был проведен анализ 737 мазков, в целом обследован 3471 человек.

От COVID-19 в Литве скончались два человека, один выздоровел.