default image
А.Вярига : для беременных и семей с детьми будут искать исключения для карантина

Подробнее...
default image
ЕС прекращает прием беженцев из-за коронавируса

Подробнее...
default image
А.Вярига предложит Кабмину Литвы продлить карантин еще на 2 недели

Подробнее...
default image
Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки возросло до 500

Подробнее...
default image
В среду в Литву прилетят самолеты из Лондона, Аликате, Осло, в Клайпеде ожидаются паромы

Подробнее...
default image
В Литве от коронавируса скончался третий человек

Подробнее...
default image
В Польше запрещено выходить на улицу кроме как в магазин, аптеку, на работу или к врачу

Подробнее...
default image
Аналитики: предложенный "новый план Маршалла" – и спасение, и риск

Подробнее...
default image
Пускать в Украину будут только после теста на COVID-19

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен в Литве у 255 человек

Подробнее...
default image
Власти Китая открывают Ухань

Подробнее...
default image
Планируется сменить послов Литвы в США, при ЕС, в России и Украине

Подробнее...
default image
Кабмин будет решать вопрос продления карантина, ужесточения мер нарушителям

Подробнее...
default image
В Кении пропали миллионы масок, заказанных Германией

Подробнее...
default image
В Литве – вторая жертва коронавируса, обе женщины лежали в больнице Укмерге

Подробнее...
default image
Мадридский выставочный центр превратили в крупнейший в Европе полевой госпиталь

Подробнее...
default image
В Клайпеде для прибывающих подготовили 700 мест, ожидают 1,5 тыс человек

Подробнее...
default image
Новые данные минздрава: двое умерших, 209 заразившихся коронавирусом

Подробнее...
default image
Хорватия запретила передвижение частного транспорта

Подробнее...
default image
Половина зараженных коронавирусом – молодые люди, более 10 заразились в Литве

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

Коронавирус выявлен в Литве у 255 человек

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Литве число случаев коронавируса выросло до 255, сообщило в среду Министерство здравоохранения. 

По данным министерства на 9 часов утра, за ночь были выявлены 46 новых случаев COVID-19, во вторник вечером общее количество зараженных составляло 209.  

Министерство пока не сообщает, являются ли они местными случаями, или привозными. 

Во вторник был проведен анализ 737 мазков, в целом обследован 3471 человек. 

От COVID-19 в Литве скончались два человека, один выздоровел.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600