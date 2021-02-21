Коронавирусная кабала

В прошлом году у жителей Литвы было просроченных кредитов на сумму почти 393 млн. евро, однако по сравнению с 2019 годом ситуация улучшается, считают эксперты компании Creditinfo Lietuva. По данным компании, всего просроченные долги в прошлом году были у 163 000 человек: у 114 000 — по одному долгу, у 30 000 – по два, а более чем у 10 000 – по три долга, сообщает BNS.
«2020 год как по количеству должников, так и по сумме задолженности был лучше 2019-го», – сказала юрист Creditinfo Lietuva Довиле Крикщюкайте. По ее словам, уровень задолженности снижается с 2015 года, а вклады жителей и компаний в конце прошлого года были рекордно высокими. По словам юриста, трудно сказать, по какой причине ситуация улучшилась, но одно из объяснений — перераспределение своих средств жителями. Люди отказались от товаров и услуг не первой необходимости – поездок, ресторанов, роскошных товаров, одежды, косметики, поэтому больше средств выделили на погашение долгов. Она полагает, что ситуацию могли улучшить и банки, объявив мораторий на долги. Больше всего заявок на отсрочку выплаты кредитов в банки поступило в марте-апреле, потом ситуация изменилась. «Мы знаем, что финансовые ведомства разрешили людям отложить выплату задолженности из-за неопределенности положения. Поэтому новых долгов не появилось», – сказала Д. Крикщюкайте. «По этой причине пандемия принесла положительный, а не отрицательный эффект», – считает она.
Д. Крикщюкайте заметила, что в Литве все же много должников – больше, чем жителей в Клайпеде. «Надо помнить, что компании, предоставляющие финансовые услуги, смотрят на то, как люди выполняют свои финансовые обязательства, на их кредитную историю, — если у человека есть долги, то ему вряд ли дадут кредит», – заметила юрист. По ее словам, информация о задолженности каждого жителя хранится минимум 10 лет, а за погасившим долги человеком наблюдают минимум два года. Анализ базы данных должников показал, что женщины обычно более ответственно подходят к своим финансовым обязательствам. По данным Creditinfo Lietuva, 69% всех долгов в Литве не вернули мужчины, а 31% — женщины. Средняя сумма задолженности одного лица составляет 1490 евро, а максимальная – 4,6 млн. евро.
Между тем, согласно опросу, проведенному по инициативе SEB Bankas, почти у трети (31%) населения, имеющего кредиты или ссуды, их возврат практически не вызвал трудностей. Еще 37% респондентов указывают, что выполнение своих финансовых обязательств вовсе не является бременем.
Однако по сравнению с прошлогодним исследованием наблюдается небольшое увеличение числа людей, которые считают свои долги тяжелым бременем. В январе их было 32 процента, а в октябре и апреле прошлого года — 27 и 28 процентов соответственно. Если во время первого карантина погашение кредита вызывало большее напряжение у респондентов старше 50 лет, то сейчас это немного больше беспокоит молодежь до 30 лет.
С другой стороны, увеличилась доля тех, кто погашение долгов не считает бременем, — по сравнению с опросом, проведенным в октябре прошлого года, доля респондентов, не считающих погашение долга обременительным, увеличилась на 7 процентных пунктов по сравнению с 34 процентами в апреле прошлого года. О том, что выполнение своих финансовых обязательств не является ни большим, ни малым бременем, 32% опрошенных сказали в октябре и 39% — в апреле.
«Понятно, что продолжающаяся экономическая напряженность, резкий скачок заболеваемости в конце прошлого года и меры, принятые для борьбы с эпидемией, повлияли на настроение и ожидания населения, особенно тех, у кого низкие доходы. Отчасти об этом свидетельствуют данные этого исследования. С другой стороны, более двух третей респондентов, имеющих финансовые обязательства, говорят, что у них нет проблем с погашением. Это показывает, что люди берут ссуды ответственно, реалистично оценивая свои финансовые возможности, и, хотя мы почти год сталкиваемся с различными ограничениями из-за глобального кризиса, способность людей выплачивать ссуды существенно не ухудшилась», — говорит Соната Гутаускайте-Бубнялене, член правления банка SEB.
Статистика банка также свидетельствует о том, что с выплатой кредитов во время второго карантина у жителей не возникает больших трудностей. Так, в SEB Bankas относительно редко обращаются за отсрочкой кредита.
«Мы готовы помочь частным и бизнес-клиентам и по их просьбе отложить выплаты по кредиту. Однако сейчас этой возможностью воспользовалась лишь небольшая часть клиентов. В ноябре, с началом второго карантина, мы получили около 400 заявок на отсрочку платежей по жилищным и потребительским кредитам, что намного меньше, чем во время первого карантина», — говорит С. Гутаускайте-Бубнялене.
Вместе с членами Ассоциации банков Литвы и другими финансовыми компаниями страны и в знак солидарности с общественностью SEB Bank присоединился к возобновленному временному мораторию по кредитным обязательствам физических лиц и компаний. Всего с марта прошлого года по настоящее время SEB Bankas выделил около 2,4 тыс. кредитов частным клиентам и более 2,7 тыс. бизнес-клиентам.
Между тем эксперты прогнозируют рост банкротств на фоне карантина, что может кардинально изменить ситуацию с кредитованием.
Информация «ЛК», BNS