Коронавирусная кабала

Однако по сравнению с прошлогодним исследованием наблюдается небольшое увеличение числа людей, которые считают свои долги тяжелым бременем. В январе их было 32 процента, а в октябре и апреле прошлого года — 27 и 28 процентов соответственно. Если во время первого карантина погашение кредита вызывало большее напряжение у респондентов старше 50 лет, то сейчас это немного больше беспокоит молодежь до 30 лет.

С другой стороны, увеличилась доля тех, кто погашение долгов не считает бременем, — по сравнению с опросом, проведенным в октябре прошлого года, доля респондентов, не считающих погашение долга обременительным, увеличилась на 7 процентных пунктов по сравнению с 34 процентами в апреле прошлого года. О том, что выполнение своих финансовых обязательств не является ни большим, ни малым бременем, 32% опрошенных сказали в октябре и 39% — в апреле.

«Понятно, что продолжающаяся экономическая напряженность, резкий скачок заболеваемости в конце прошлого года и меры, принятые для борьбы с эпидемией, повлияли на настроение и ожидания населения, особенно тех, у кого низкие доходы. Отчасти об этом свидетельствуют данные этого исследования. С другой стороны, более двух третей респондентов, имеющих финансовые обязательства, говорят, что у них нет проблем с погашением. Это показывает, что люди берут ссуды ответственно, реалистично оценивая свои финансовые возможности, и, хотя мы почти год сталкиваемся с различными ограничениями из-за глобального кризиса, способность людей выплачивать ссуды существенно не ухудшилась», — говорит Соната Гутаускайте-Бубнялене, член правления банка SEB.

Статистика банка также свидетельствует о том, что с выплатой кредитов во время второго карантина у жителей не возникает больших трудностей. Так, в SEB Bankas относительно редко обращаются за отсрочкой кредита.

«Мы готовы помочь частным и бизнес-клиентам и по их просьбе отложить выплаты по кредиту. Однако сейчас этой возможностью воспользовалась лишь небольшая часть клиентов. В ноябре, с началом второго карантина, мы получили около 400 заявок на отсрочку платежей по жилищным и потребительским кредитам, что намного меньше, чем во время первого карантина», — говорит С. Гутаускайте-Бубнялене.

Вместе с членами Ассоциации банков Литвы и другими финансовыми компаниями страны и в знак солидарности с общественностью SEB Bank присоединился к возобновленному временному мораторию по кредитным обязательствам физических лиц и компаний. Всего с марта прошлого года по настоящее время SEB Bankas выделил около 2,4 тыс. кредитов частным клиентам и более 2,7 тыс. бизнес-клиентам.

Между тем эксперты прогнозируют рост банкротств на фоне карантина, что может кардинально изменить ситуацию с кредитованием.

Информация «ЛК», BNS