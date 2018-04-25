Коронавирусом болеет более 3,2 тыс. литовских медиков

«В сентябре-октябре у медицинских работников было выявлено 4068 случаев, что действительно свидетельствует о напряженной ситуации в медицинских учреждениях и о том, что действительно необходимо приложить много усилий, чтобы избежать нехватки медперсонала в медицинских учреждениях», — сказала она.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2104 новых случая заражения коронавирусом, скончались 17 человек, еще восемь человек скончались по иным причинам.

С начала пандемии в Литве установлено 53 тыс. 757 заражений коронавирусом, от коронавируса в Литве скончались 449 человек, по иным причинам умерли 194 зараженных.

Информация ЛК посообщению BNS