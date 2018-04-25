Коронавирусом болеет более 3,2 тыс. литовских медиков

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), сейчас в Литве коронавирусом болеет более 3,2 тыс. медицинских работников.
«В общей сложности с начала пандемии зафиксировано 4486 случаев среди медиков, в настоящее время все еще болеет более 3200 медиков», — сказала на пресс-конференции в четверг представитель НЦОЗ Грета Гаргасене.
По данным НЦОЗ, из упомянутых 4,5 тыс. случаев коронавируса у медиков более 90% было выявлено в сентябре-октябре.
«В сентябре-октябре у медицинских работников было выявлено 4068 случаев, что действительно свидетельствует о напряженной ситуации в медицинских учреждениях и о том, что действительно необходимо приложить много усилий, чтобы избежать нехватки медперсонала в медицинских учреждениях», — сказала она.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2104 новых случая заражения коронавирусом, скончались 17 человек, еще восемь человек скончались по иным причинам.
С начала пандемии в Литве установлено 53 тыс. 757 заражений коронавирусом, от коронавируса в Литве скончались 449 человек, по иным причинам умерли 194 зараженных.
Информация ЛК посообщению BNS