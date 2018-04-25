Коронавирусом заразились 8 работников и 2 пациента клиники Сантарос

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В вильнюсской клинике Сантарос коронавирус установлен у восьми работников, а также у двух связанных с Отделением грудной хирургии пациентов, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«Ситуация в клинике Сантарос беспокоит: с 13 мая зарегистрировано уже восемь заболеваний COVID-19 работников клиники Сантарос», — сказала заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

«Сегодня поступила информация, что у двух пациентов установлено заболевание COVID-19, они также связаны с Отделением грудной хирургии», — информировал он.

Четыре заразившихся медика работают в Центре инфекционных заболеваний, четыре других случая установлены в других отделениях, но есть предположение, что они связаны.

«Три человека работают в разных отделениях реанимации, один — работник Отделения грудной хирургии», — сказала Г. Мегелинскене.

Сейчас идет работа над выяснением появления этих случаев.

«НЦОЗ известна информация о пациенте, который с 7 мая был госпитализирован в Отделении грудной хирургии этого учреждения здравоохранения, потом, 18 мая обратился повторно в Отделение приемного покоя и срочной помощи, и у него был выделен возбудитель заболевания COVID-19», – рассказала Г. Мегелинскене.

Сейчас проверяются работники и пациенты Отделения торакальной хирургии и Отделения реанимации.