Коронавирусом заразились еще 3 депутата сейма Литвы — спикер

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Коронавирусом заразились еще три члена литовского сейма, сообщила в среду на заседании старост парламентских фракций спикер Виктория Чмилите-Нильсен.

Представитель фракции Либерального движения Ричардас Юшка подтвердил BNS, что в понедельник получил положительный ответ теста на COVID-19. Он рассказал, что сделал тест на всякий случай, поскольку у него поднялась температура.

Депутат сказал, что не общался с коллегами по фракции после Рождества, поэтому никому из членов фракции Либерального движения изолироваться не следует.

Также положительный результат теста на COVID-19 получил член сейма, консерватор Юстинас Урбанавичюс. Он сообщил BNS, что не ощущает никаких симптомов, а сделал тест профилактически, чтобы провериться перед заседанием парламента в четверг, и получил положительный ответ. Он изолировался.

Представитель «аграриев» Кестутис Мажейка сказал BNS сказал, что почувствовал себя плохо после Рождества, сделал тест и получил положительный ответ теста на COVID-19. Парламентарий сказал, что в ближайшее время уже сможет вернуться в сейм, поскольку последние его тесты были отрицательными.

Ранее о том, что болеет коронавирусом в социальной сети «Фейсбук» сообщила и член оппозиционной фракции социал-демократов Вилия Таграмадзе. Она сообщила, что находится на лечении в больнице.

В связи со все еще встречающимися новыми случаями заражения COVID-19 парламент со вторника переходит к удаленной работе. В среду правление сейма решило провести во вторник первое удаленное пленарное заседание.