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Naujienos

Koronavirusu užsikrėtusios šiaulietės tyrimas – vis dar teigiamas

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Koronavirusu užsikrėtusi šiaulietė vis dar serga – tą parodė naujausias tyrimas, ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Šios moters sveikata tirta ir pirmadienį, tąkart rezultatai taip pat buvo teigiami. Pasak ministerijos, moteris bus laikoma pasveikusia, kai du kartus per 24 valandas atlikti tyrimai bus neigiami.

Be pakartotino šiaulietės tyrimo buvo tirti dar trys ėminiai. Jų atsakymai neigiami – naujų atvejų nenustatyta.

Iki šiol iš viso šalyje atlikti 235 tyrimai dėl COVID-19.

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39-erių šiaulietė kol kas yra vienintelė Lietuvoje užsikrėtusi šia infekcine liga. Moteris jaučiasi gerai.

Iš viso pasaulyje registruota daugiau nei 95,7 tūkst. susirgimų COVID-19, per 3,2 tūkst. žmonių mirė, kiek daugiau nei 53,4 tūkst. jau pasveiko.

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