Koronavirusu užsikrėtusios šiaulietės tyrimas – vis dar teigiamas

Уважаемые читатели! 4 марта исполнилось 25 лет газете «Литовский курьер». Четверть века назад была открыта новая страница в истории восстановления одной из старейших газет Литвы. За это время «Литовский курьер» стал одним из популярнейших изданий и смог занять свою нишу среди средств массовой информации Литвы, выходящих на русском языке. И все эти годы рядом с нами наш верный читатель. Благодарим вас за оказанное нам доверие и надеемся на дальнейшее искреннее общение.