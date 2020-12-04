Корректировка расценок Центра регистров

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

С октября в Литве увеличились налоги на регистрацию имущества, особенно выросли налоги на регистрацию дешевого имущества, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

25 ноября правительство одобрило инициативу Минюста в связи с изменением ситуации и снижением налогов. Действующие с 1 октября этого года расценки Центра регистров увеличиваются в тех случаях, когда регистрируют недорогое наследство. Например, до 1 октября регистрация 15 небольших объектов недвижимости (до 5300 евро) стоила 46 евро, а с 1 октября – 258 евро. «Поскольку значительно увеличивается плата за регистрацию недорогого имущества, например, старого дома, хозпостроек, других построек, мы должны подкорректировать этот порочный регламент, – сказал ВРИО главы Минюста Эльвинас Янкявичюс. – Будет установлен потолок платы за регистрацию».

Сейчас при оформлении наследства, если гражданин наследует несколько объектов, придется платить только за регистрацию одного объекта. Если он унаследует дом и хозпостройки, за каждый объект платить отдельно не придется, просто за регистрацию всего имущества придется заплатить 32,63 евро.