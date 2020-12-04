Корректировка расценок Центра регистров

С октября в Литве увеличились налоги на регистрацию имущества, особенно выросли налоги на регистрацию дешевого имущества, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
25 ноября правительство одобрило инициативу Минюста в связи с изменением ситуации и снижением налогов. Действующие с 1 октября этого года расценки Центра регистров увеличиваются в тех случаях, когда регистрируют недорогое наследство. Например, до 1 октября регистрация 15 небольших объектов недвижимости (до 5300 евро) стоила 46 евро, а с 1 октября – 258 евро. «Поскольку значительно увеличивается плата за регистрацию недорогого имущества, например, старого дома, хозпостроек, других построек, мы должны подкорректировать этот порочный регламент, – сказал ВРИО главы Минюста Эльвинас Янкявичюс. – Будет установлен потолок платы за регистрацию».
Сейчас при оформлении наследства, если гражданин наследует несколько объектов, придется платить только за регистрацию одного объекта. Если он унаследует дом и хозпостройки, за каждый объект платить отдельно не придется, просто за регистрацию всего имущества придется заплатить 32,63 евро.
Например, если человек унаследовал дом и 4 постройки, то плата за регистрацию уменьшится почти в 4 раза: с 119 евро до 32,63 евро. Если речь идет о 10 объектах, то придется платить не 224,78, а те же 32,63 евро (в 7 раз меньше). За регистрацию права на наследство также придется платить фиксированную сумму – 19,22 евро. Сейчас регистрация права на 5 построек стоит в три раза дороже – 63,34 евро, а 10 – почти в 6 раз дороже, т. е. 118,49 евро. Значительно снизится и плата на регистрацию имущества несколькими наследниками — общая сумма регистрации будет разделена между ними поровну. Например, если три совладельца регистрируют 3 постройки, каждый заплатит в три раза меньше, т. е. вместо 76,14 евро — 25,38 евро. И в этой ситуации подешевеет регистрация свидетельства о праве на наследство. Каждый заплатит не 228,42 евро, как сейчас, а 76,14 евро. Предусмотренные изменения помогут решить вопрос наследования имущества родственниками, поскольку имущество остается в руках той же семьи. Ранее людям приходилось платить за перерегистрацию немалые суммы.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ