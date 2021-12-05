Коррупционные схемы в строительстве

«Есть подозрения, что госслужащие брали взятки через различных посредников на разных этапах подготовки документов территориального планирования – выдачи разрешений на строительство, публикации проектов, согласования проектов, передачи различных объектов недвижимости», – сказал Д.Бальчюнас.

«Досудебное производство было возбуждено по фактам взяточничества, подкупа, торговли влиянием, незаконного обогащения и отмывания денег. В ходе досудебного расследования было выявлено более 80 эпизодов преступления, расследовано более полутора сотен уголовных преступлений, выявлено более 60 потенциальных подозреваемых, 20 из которых являются государственными служащими», – сказал представитель STT. По его словам, круг подозреваемых может расшириться.

Только за одну неделю в ходе досудебного следствия было проведено более 170 обысков, в операции приняли участие более 100 сотрудников STT со всей Литвы.

Активные действия проводились в шести учреждениях – самоуправлении Вильнюса, Государственной инспекции территориального планирования, Инспекции по труду, Государственной земельной службе, Национальном центре общественного здоровья и Ассоциации адаптации окружающей среды для людей с ограниченными возможностями.

Д.Бальчюнас сообщил, что при обыске было найдено более 300 тысяч евро наличными — деньги были найдены в домах подозреваемых. Суммы взяток очень разные – от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч евро. В большинстве случаев взятки давались наличными.

По словам представителей Службы спецрасследований, расследуемые уголовные правонарушения связаны с деятельностью 50 строительных объектов и застройщиков. Большинство упомянутых строительных объектов находится в Вильнюсе.

По словам прокурора, среди государственных служащих, упомянутых в расследовании, есть «обычные государственные служащие», но есть и государственные служащие, которые обладали управленческими полномочиями. Были задержаны 25 человек, но никто не арестован. В основном в качестве меры пресечения к ним применяется подписка о невыезде.

Обстоятельства дела показали, что было получено более двух десятков взяток. По словам прокурора, на данный момент никаких обвинений в отношении взяток не предъявлено. Он напомнил положение Уголовного кодекса, а именно об особом освобождении от уголовной ответственности: закон освобождает от уголовной ответственности лицо, прямо или косвенно обещавшее или согласившееся дать взятку лицу, потребовавшему или спровоцировавшему эту взятку, если взяткодатель добровольно, как можно в более короткие сроки информирует правоохранительные органы о факте передачи взятки.

Столичная мэрия сотрудничает со следствием

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил о том, что получил информацию о межведомственной преступной схеме, в которой, возможно, принимают участие несколько работников муниципалитета. По словам мэра, это люди не из его политической команды. Он поблагодарил Службу спецрасследований, «которая занялась тем, что, вне всякого сомнения, происходило на протяжении десятилетий, что удалось расчистить, но без вмешательства правоохраны завершить чистку было невозможно. Литва станет чище». «Команда муниципалитета сотрудничает со следователями, все готовы отвечать на вопросы», – сказал мэр.

На благо бизнеса или горожан?

Между тем депутаты из фракции социал-демократов в Сейме Литвы инициировали два парламентских расследования в отношении мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, сообщает пресс-служба Сейма.

После информации в СМИ парламентарии сочли, что столичный градоначальник мог незаконно представлять интересы Ассоциации девелоперов недвижимости.

Член фракции Литовской социал-демократической партии Линас Йонаускас собрал группу парламентариев, которые обратились в Главную комиссию по служебной этике. Заместитель спикера Сейма, член Антикоррупционной комиссии Юлюс Сабатаускас инициирует срочное заседание комиссии.

Парламентарии попросили комиссию оценить действия Р.Шимашюса, а также главного архитектора Вильнюса Миндаугаса Пакальниса, которые, возможно, во время своей работы представляли интересы бизнеса. «Мэр Вильнюса, возможно, согласовывая свою позицию с бизнес-ассоциацией и не уведомляя о ней, мог повлиять на членов Сейма, чтобы закон не был принят», — считает Л. Йонаускас.

Ранее был разработан законопроект, согласно которому для застройщиков государственных земель должен быть введен дополнительный налог. Пока документ не утвердили.

По словам Ю.Сабатаускаса, предыдущие расследования зашли в тупик, но сейчас появляется все больше тревожных фактов о том, «как Шимашюс и его ближайшее окружение решают дела в городе».

«Мы наблюдаем планомерную и активную работу на благо частного бизнеса, а не граждан, возможно, с нарушением закона, с использованием лазеек в законодательстве, «серых зон». Есть основания подозревать, что власти Вильнюса и конкретно мэр с командой, возможно, активно работают, представляя интересы некой неформальной бизнес-группы в сфере недвижимости (проектировщиков, застройщиков, девелоперов). Но не будем торопиться с выводами и дождемся парламентского расследования и оценок ответственных структур», — сказал Ю.Сабатаускас.

Как считают депутаты, Генеральная прокуратура также могла бы оценить возможные соглашения между самоуправлением Вильнюса и компаниями, работающими в сфере недвижимости.

«При рассмотрении возможных договоренностей о проектировании гимназии Толминкеме было трудно найти доказательства таких договоренностей, которые имели место несколько лет назад. Но сегодня мы говорим о возможных соглашениях по электронной почте, телефону и другими способами — следователи могут легко получить этот материал и оценить его, составить схему, какие люди и компании были здесь задействованы, каковы их отношения. Это позволило бы определить, не совершали ли указанные лица уголовное преступление, действуя таким образом. Мы считаем, что в данном случае прокуратура не только может, но и должна активно принимать меры по выявлению фактов коррупции и нарушения общественных интересов», — заявил Ю.Сабатаускас.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ