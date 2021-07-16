Коррупция и конкуренция

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Разработка эффективной системы мер противодействия коррупции является важным шагом на пути улучшения делового климата, повышения привлекательности инвестиций в экономику, развития бизнеса, роста эффективности использования ресурсов — всего, что связано с устойчивым экономическим ростом.

Проведенный Службой спецрасследований анализ показал, что 3607 сотрудников Министерства сельского хозяйства и их родственники задекларировали урожай для получения выплат ЕС.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявил, что возможные случаи злоупотребления служебным положением недопустимы и будут приняты меры для их предотвращения, сообщает пресс-служба ведомства.

Служба спецрасследований (STT) провела расследование и анализ, которые показали, что сотрудники Минсельхоза и его подведомственных учреждений при декларировании урожая для прямых выплат в 2020 году могли злоупотреблять своим служебным положением. Общая поддержка для этих лиц превысила 20,5 миллиона евро. Больше всего — 7,77 миллиона евро получили сотрудники Национальной земельной службы и Национального платежного агентства и их родственники.

Служба специальных расследований Литвы назвала наиболее рискованные секторы госзакупок с наибольшей долей закупок от одного поставщика.

Специалисты аналитического управления антикоррупционной разведки STT провели исследование государственных закупок. Большая часть госзакупок у одного поставщика оценивается как рискованная с антикоррупционной точки зрения.

Отсутствие конкуренции при таких закупках может привести к увеличению цен на закупаемые товары, услуги или работы, снизить возможности наиболее рационального использования государственных средств.

По данным STT, в Литве в 2018–2020 годах все закупающие органы осуществили более половины (53 процента) международных и упрощенных государственных закупок, за исключением малоценных, у одного поставщика: 39 процентов при наличии только одного поставщика, 14 процентов – после процедурных отказов остался один поставщик. Таким образом, не была обеспечена конкуренция между разными поставщиками, предложениями и ценами.

Согласно данным Центральной информационной системы закупок, наиболее рискованными секторами с наибольшей долей закупок от одного поставщика являются сфера информационных технологий, услуги по ремонту и техническому обслуживанию, услуги здравоохранения и социальной работы, медицинское оборудование, фармацевтические препараты и средства гигиены.

По доле одного поставщика Литва входит в общую группу стран, в которую входят Латвия, Испания, Кипр, Словакия, Италия. Наименьшее количество закупок у одного поставщика в Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ