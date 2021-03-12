Коррупция в системе здравоохранения

В различных коррупционных правонарушениях обвиняются 35 человек, четверо из которых являются руководителями частных компаний, а шестеро — руководителями медицинских учреждений, сообщает BNS. Большинство из них отпущены под подписку о невыезде из страны, введен запрет на общение с определенными лицами.

По данным ССР, расследуется более сотни преступлений. Предполагается, что в них могло быть вовлечено более десятка медицинских учреждений из разных муниципалитетов, их руководители и другие лица, ответственные за государственные закупки. Начальник Главного следственного управления ССР Д. Бальчюнас подчеркнул, что правоохранительные органы зафиксировали получение взяток наличными. «Некоторые суммы превышают 10 тысяч евро», — сказал он.

Служба спецрасследований (ССР) Литвы по подозрениям в коррупции в публичных закупках в сфере здравоохранения задержала директора Шяшкинской поликлиники Дайву Канопене, главу Вильнюсской клинической больницы Наримантаса Маркявичюса, подтвердили BNS информированные источники.

По данным BNS, были также задержаны глава компании Limeta, торгующей медоборудованием, член Совета Кретингского районного самоуправления, бывший парламентарий социал-демократ Виргиниюс Домаркас, а также глава компании Limeta NT, акционер обеих упомянутых компаний Кястутис Куткускас. Он же является супругом директора Вильнюсской университетской больницы Елены Кветкаускене. Этим задержанным также предъявлены подозрения в коррупции.

Задержанная руководитель Шяшкинской поликлиники Д. Канопене является супругой члена Сейма социал-демократа Видмантаса Канопы.

Подозрения также предъявлены и председателю правления и акционеру панявежской компании Graina, торгующей медоборудованием, Эрландасу Судейкису.

По данным Центрального портала публичных закупок Литвы, компании Limeta и Graina победили в десятках конкурсов публичных закупок медучреждений.

По данным службы новостей телеканала LNK, в ходе расследования ССР были задержаны 20 руководителей учреждений, врачей и технических работников, а правоохранительные органы интересуются Радвилишкской, Утянской поликлиниками, Кедайнской больницей.

Есть подозрения, что компании, занимающиеся торговлей медоборудованием, могли незаконно победить в конкурсах различных медучреждений в Литве на сумму более чем в 3 млн евро, сообщила Служба специальных расследований.

«Данные, собранные сотрудниками ССР, позволяют предполагать, что представители компаний, торгующих медицинскими средствами и оборудованием, возможно, используя различные незаконные средства, в течение года могли создать условия для незаконной победы компаний в различных конкурсах закупок литовских лечебных учреждений на сумму более 3 млн евро», – говорится в сообщении службы.

По словам прокурора Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Жидрунаса Радишаускаса, в рамках досудебного расследования была проведена крупномасштабная операция по изучению признаков системной коррупции, начиная от злоупотреблений, торговли влиянием и заканчивая взяточничеством. Расследование велось более года.

Ж. Радишаускас сказал, что собранные данные свидетельствуют о том, что другие потенциальные поставщики игнорировались при государственных закупках медицинского оборудования, а условия закупок были согласованы таким образом, чтобы конкретные компании выиграли тендеры.

«Данные свидетельствуют о том, что медицинские учреждения действовали вопреки интересам службы при организации и инициировании этих государственных закупок, возможно, посредством предварительных соглашений с заинтересованными компаниями для победы в конкурсах частных закупок. В ходе исследования было выявлено не менее пяти таких компаний», — сказал Ж. Радишаускас.

В операции приняли участие более 100 должностных лиц, было проведено около 150 обысков. Обыски проводились в домах подозреваемых, на их рабочих местах (в медицинских учреждениях, кабинетах), автомобилях. Прокурор Ж. Радишаускас напомнил, что обвинения в ходе следствия предъявлены 35 лицам, большинство из них отпущены под подписку о невыезде из страны, введен запрет на общение с определенными лицами.

Лечебное учреждение подозревают в сокрытии доходов

Досудебное расследование проводится и в отношении компании Vaisingumo klinika (клиника по лечению бесплодия и искусственному оплодотворению). Литовская правоохрана подозревает, что действующая в трех крупнейших городах Литвы компания Vaisingumo klinika могла не поставить на бухгалтерский учет около 1 миллиона евро доходов, сообщает BNS.

«Есть подозрения, что в лечебном учреждении скрывались доходы: не поставленная на бухгалтерский учет сумма, по предварительным данным, может составлять около миллиона евро», — сказала на пресс-конференции главный прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Даля Поцене.

По ее словам, было проведено около 50 обысков, обнаружили 0,5 млн евро наличными, задержаны 9 человек, в их числе – руководители, в общей сложности подозрения предъявлены 12 лицам.

По данным Центра регистра, акционеры Vaisingumo klinikа — В. Диржаускас, А. Усонис и Д. Фельдберг. Финансового директора было разрешено взять под стражу на 7 дней, прокуроры просили арестовать его на месяц. Прокурор Линас Кяуракис указал, что подозреваемый может уничтожить важные доказательства или оказывать влияние на других лиц. Глава клиники Альгирдас Усонис (зять Альгирдаса Бразаускаса — президента Литвы в 1992 – 1998 годах) также находится под подозрением, но о его аресте речь не идет. «Он находится под подозрением, его обвиняют в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса. А. Усонис свою вину признает. С него взята подписка о невыезде, документы изъяты», – сказал прокурор.

Досудебное расследование ведется в связи с, предположительно, совершенными руководством предприятия и другими лицами преступными деяниями, связанными с обманным ведением финансового учета предприятия.

Как сообщила полиция, в рамках досудебного расследования были проведены обыски в помещениях предприятия в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, по месту жительства задержанных лиц, в их транспортных средствах. Собранные данные позволяют подозревать, что, желая избежать уплаты налогов и действуя в соответствии с составленным заранее планом преступной деятельности, руководители этого предприятия указали ответственным работникам не включать в бухгалтерский учет часть полученных от клиентов доходов. Также есть подозрения, что впоследствии эти заведомо ложные данные о доходах, прибыли или имуществе вписывались в декларации Государственной налоговой инспекции (ГНИ).

Досудебное расследование возглавляет и организует Отдел расследований организованной преступности и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры, его проводят сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Криминальной полиции совместно с сотрудниками Управления по расследованию экономических преступлений полиции Каунасского уезда, ГНИ и Службы расследования финансовых преступлений.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ