Коварная статистика

Представитель Департамента статистики Литвы Бируте Столите сказала, что в данные департамента включают только постоянных жителей. Они должны числиться как минимум в двух реестрах, не считая реестра жителей, кроме того, они должны жить в Вильнюсе не менее 12 месяцев. Такие данные из Латвии Р. Шимашюс использовал для сравнения числа жителей в Вильнюсе и Риге. По данным Департамента статистики, в январе 2022 года в Риге проживали 605 800 человек. Представители этого департамента указали, что для того, чтобы человека считали жителем Риги, «он должен был прожить в городе не менее 12 месяцев подряд или вернуться на место жительства не меньше чем на год». Департамент статистики Латвии также указал, что он дает данные по числу жителей в конкретном населенном пункте только один раз в год — 1 января.

В Вильнюсе живет больше женщин, чем мужчин — по данным на 30 августа, женщин 329 321, а мужчин — 285 921. Самому старому жителю Вильнюса 113 лет, это проживающий в районе Пашилайчяй мужчина. Всего в Вильнюсе есть 76 человек, которым больше 100 лет. И здесь лидируют женщины: в столице 55 женщин старше 100 лет и 21 мужчина. Согласно статистике, больше всего жителей в микрорайоне Вяркяй (53 767), на втором месте — Жирмунай (43 522) и Пашилайчяй (42 465). Чуть меньше жителей проживает в Антакальнисе (42 288), на пятом месте — Ново-Вильня (41 352).

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt