Коварная статистика

Департамент статистики Литвы пытается опровергнуть данные муниципалитета о том, что Вильнюс по числу жителей обогнал Ригу. Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс на своей странице в социальной сети фейсбук, ссылаясь на данные портала MadeinVilnius, сообщил, «что наш прекрасный Вильнюс – самый большой город в странах Балтии!». «По данным службы реестра жителей и статистиков Латвии, в Вильнюсе живет больше людей, чем в Риге. В Вильнюсе – 615 242, в Риге – 605 802», – писал он.
По данным Центра реестров, которые были предоставлены агентству BNS 5 сентября, в Вильнюсе место жительства декларировали 617 000 человек. «В реестре есть данные о месте жительства каждого человека. Это число показывает, сколько жителей в конкретном муниципалитете», – сказал BNS пресс-секретарь Центра реестров Миндаугас Самкус. Между тем, по предварительным данным за 1 июля 2022 года, в Вильнюсе живут 575 800 человек, а в Вильнюсском муниципалитете – 576 200 жителей.
Представитель Департамента статистики Литвы Бируте Столите сказала, что в данные департамента включают только постоянных жителей. Они должны числиться как минимум в двух реестрах, не считая реестра жителей, кроме того, они должны жить в Вильнюсе не менее 12 месяцев. Такие данные из Латвии Р. Шимашюс использовал для сравнения числа жителей в Вильнюсе и Риге. По данным Департамента статистики, в январе 2022 года в Риге проживали 605 800 человек. Представители этого департамента указали, что для того, чтобы человека считали жителем Риги, «он должен был прожить в городе не менее 12 месяцев подряд или вернуться на место жительства не меньше чем на год». Департамент статистики Латвии также указал, что он дает данные по числу жителей в конкретном населенном пункте только один раз в год — 1 января.
В Вильнюсе живет больше женщин, чем мужчин — по данным на 30 августа, женщин 329 321, а мужчин — 285 921. Самому старому жителю Вильнюса 113 лет, это проживающий в районе Пашилайчяй мужчина. Всего в Вильнюсе есть 76 человек, которым больше 100 лет. И здесь лидируют женщины: в столице 55 женщин старше 100 лет и 21 мужчина. Согласно статистике, больше всего жителей в микрорайоне Вяркяй (53 767), на втором месте — Жирмунай (43 522) и Пашилайчяй (42 465). Чуть меньше жителей проживает в Антакальнисе (42 288), на пятом месте — Ново-Вильня (41 352).
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt