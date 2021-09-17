Ковид и правонарушения

В прошедший понедельник со вступлением нового порядка во время проверки «паспортов возможностей» в каунасском ТЦ Akropolis пришлось вызывать полицию, пишет информпортал delfi. В конфликт ввязался уже известный органам правопорядка Антанас Кандротас (по кличке «Целлофан»). Мужчина намеренно хотел привлечь внимание. Он пришел к крупному ТЦ в Каунасе, где действует новый порядок, снимал конфликт, инициатором которого сам же и стал. На претензии со стороны одной из посетительниц он заявил, что пришел за очками, которые сдал в ремонт в салоне оптики. Свидетель этого происшествия, одна из посетительниц ТЦ, не выдержала. «Ты – дебил», – сказала она. На место происшествия вызвали полицию. Кандротас все-таки получил очки. Остальные посетители без проблем попали в торговый центр.

В том же Каунасе в магазин Iki на проспекте Тайкос 7 сентября вечером пришла 45-летняя женщина, которая отказалась надеть маску и набросилась на охранника, схватив его за волосы. Охранника удалось освободить только после прибытия полицейских. После стычки ему потребовалась помощь врачей. Полиция задержала подозреваемую, ведется расследование.

Подобные случаи уже фиксировались в прессе. Так, портал delfi писал, что в Maximа в Траку Воке бывший кикбоксер Дмитрий ударил охранника по голове за то, что тот попросил его надеть маску или покинуть магазин. Дмитрий возместил пострадавшему ущерб в размере 700 евро, дело было закрыто, поскольку пострадавший и Дмитрий заключили мировое соглашение. В йонавской Maximа рецидивист Марюс Кочеровас не надел маску и ударил охранника в лицо. Подозреваемого задержала охрана и передала в руки полиции. Кочеровас был приговорен к 7 месяцам лишения свободы. За неношение масок там, где они обязательны, грозит штраф в размере 500-1500 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ