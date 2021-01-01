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Ковидные правонарушения

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

ЕС начал массовую вакцинацию против коронавируса. Первая партия вакцины поступила уже и в Литву. 

Европол предупреждает об опасности мошенничества с вакциной 

Мошенники могут воспользоваться огромным спросом на прививку от коронавируса, заявила глава Европола. В сети уже появились фиктивные объявления о продаже вакцины, пишет немецкое издание Deutsche Welle. В связи с началом массовой вакцинации от коронавируса в ЕС Европол предупреждает о мошенничестве. Существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом, заявила глава Европола Катрин де Болль в воскресенье, 27 декабря. По словам де Болль, в соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины. Однако эти объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола. Откликнувшиеся на подобные предложения либо вовсе ничего не получат после оплаты, либо же им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья, предостерегла Катрин де Болль. 

В свою очередь правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцины против коронавируса, отметила глава Европола. «Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной», — подчеркнула она. Европол идентифицировал локации, в которых вероятность подобных преступлений наиболее высока. Кроме того, полицейские ведомства европейских стран намерены сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины.

Ложные сообщения

Национальный центр общественного здоровья  (НЦОЗ) Литвы предупреждает об отправляемых ложных СМС, в которых под прикрытием имени центра просят предоставить личные данные, сообщает BNS. 

Центр утверждает, что получил информацию о том, что в сообщениях, отправляемых якобы от имени центра, людей просят на них ответить и указать личный код, лечебное учреждение и другую информацию. 

«НЦОЗ обращает внимание, что не отправляет таких сообщений, на которые требуется ответ. В отправляемой НЦОЗ СМС центр просит предоставить данные о лицах, которые были в контакте с зараженными, путем заполнения специальной анкеты НЦОЗ», – отмечает центр.

Он подчеркивает, что в отправляемых им сообщениях в поле отправителя указывается сокращение НЦОЗ (лит. NVSC), а не номер телефона, также нет просьбы ответить на сообщение, лишь дается ссылка на анкету в интернете, которую просят заполнить.  

Еще один признак сообщения от НЦОЗ — в нем указываются точные инициалы лица, которому адресовано сообщение. 

«НЦОЗ призывает людей быть бдительными, после получения сообщений с незнакомого номера с просьбой предоставить личные данные ни в коем случае не отвечать на него и обратиться к своему оператору мобильной связи, чтобы блокировали таких отправителей», – говорится в пресс-релизе центра.

Проверки на дорогах

С целью обуздания пандемии коронавируса до 3 января в Литве запрещено движение между муниципалитетами, сообщает BNS. Полиция устраивает массовые проверки в выходные и праздничные дни. Стражи порядка призывают жителей возить с собой документы, доказывающие право на проезд. Люди могут ехать на работу, к врачам и на похороны. В одном автомобиле могут находиться два человека или члены одного домашнего хозяйства.

За праздничные выходные на постах полиция не пропустила 16 тыс. автомобилей, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис. По его словам, в эти праздничные выходные за несоблюдение карантинных требований были составлены 525 протоколов, 50 из них – за нарушение правил передвижения между самоуправлениями. 

С середины декабря, когда был введен запрет на свободное передвижение между самоуправлениями, на контрольных постах развернули 31 тыс. транспортных средств и были составлены 953 протокола за несоблюдение карантинных правил. Чаще всего людей наказывали за контакты между членами более чем одного домашнего хозяйства. 

Все же Р. Матонис отметил, что на основных дорогах страны с 15 по 25 декабря автомобильные потоки сократились почти на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года.  

Впрочем, даже в столь непростых ситуациях стражи порядка сохраняют чувство юмора.  Должностным лицам приходится выслушивать множество причин, по которым водителям необходимо въехать в соседний район. На своем сайте Служба охраны госграницы Литвы представила 10 интересных разъяснений, когда водители рассказывали пограничникам о целях своих поездок в Рождество. Согласно пресс-релизу, никто из этих людей не был оштрафован сотрудниками, они только пожелали им хороших выходных и попросили развернуться. 

1. Водитель из Шакяйского самоуправления объяснил, что везет посылку, которую нужно будет отправить в почтовом отделении в Юрбаркасе. Сотрудники СОГГ попросили показать посылку. Мужчина признал, что ее нет. 

2. Водитель, ехавший из Висагинаса, заверил пограничников, что ему нужно доехать до Игналины. Причина в том, что перед праздником он в супермаркете Maxima купил брюки, которые, как оказалось, ему не подошли, поэтому необходимо обменять их или вернуть деньги. 

3. Водителю, перевозившему мешок с картофельными очистками из Пагегяй, нужно было доехать до своего приусадебного участка в Юрбаркасе, поскольку отходы необходимо было компостировать. 

4. Два жителя Друскининкай собрались доехать до Лаздийского района, потому что хотели  искупаться там в озере. 

5. Водитель из Юрбаркаса в 22.00 ехал на кладбище в Шакяйском районе — ему нужно было зажечь свечи. 

6. Собака голодная, нет еды. Из-за этого водителю из Висагинаса нужно было доехать до Игналины и купить там корм для питомца. 

7. Водитель из Вильнюса хотел увидеть, как выглядит празднично украшенный Друскининкай,- ему пришлось вернуться. 

8. Водитель заменил моторное масло на своей машине. Чтобы убедиться, что масло не вытекло из двигателя и что работа была сделана правильно, ему необходимо было из Пагегяй съездить в Юрбаркас. 

9. Парень, который поехал из Варенского района в Шальчининкский, уверял пограничников, что ему нужно увидеться со своей подругой. 

10. В Каунасе договорились о покупке автоприцепа. С этой целью водитель из Друскининкай хотел покинуть муниципалитет. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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